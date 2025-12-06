AccueilATPBrad Stine, coach de Tommy Paul est catégorique : "Personne ne menace...
Brad Stine, coach de Tommy Paul est caté­go­rique : « Personne ne menace les joueurs d’une arme pour les obliger à jouer. Ils peuvent prendre toutes les semaines de congé qu’ils veulent »

Jean Muller
Par Jean Muller

Précis et radical, Brad Stine remet l’église au centre du village concer­nant la fameux calen­drier. Pour lui, il n’y a pas de débats.

« Je pense que les joueurs du circuit ATP oublient qu’il ne s’agit pas d’un sport d’équipe. Nous ne sommes pas dans une ligue comme la NBA, nous sommes des entre­pre­neurs indé­pen­dants. Et c’est un marché libre… Personne ne les menace d’une arme pour les obliger à jouer. Ils peuvent prendre toutes les semaines de congé qu’ils veulent. Y a‑t‐il des consé­quences ? Bien sûr. Et c’est normal »

Publié le samedi 6 décembre 2025 à 08:45

