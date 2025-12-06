Précis et radical, Brad Stine remet l’église au centre du village concernant la fameux calendrier. Pour lui, il n’y a pas de débats.
« Je pense que les joueurs du circuit ATP oublient qu’il ne s’agit pas d’un sport d’équipe. Nous ne sommes pas dans une ligue comme la NBA, nous sommes des entrepreneurs indépendants. Et c’est un marché libre… Personne ne les menace d’une arme pour les obliger à jouer. Ils peuvent prendre toutes les semaines de congé qu’ils veulent. Y a‑t‐il des conséquences ? Bien sûr. Et c’est normal »
