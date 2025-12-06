Lors de leur préparation hivernale, les joueurs ont le temps de se poser des questions existentielles comme leur coupe de cheveux.
C’est visiblement le bon moment dans une saison pour faire des essais.
C’est le cas d’Arthur Fils en mode Jackson 5, et de Joao Fonseca qui s’est inspiré carrément d’un autre champion qu’il semble apprécier : Carlos Alcaraz.
Fonseca keeps promise after winning Basel and shaves his head 😂✂️— Tennis Channel (@TennisChannel) December 5, 2025
(📸: Thyago Andrade / AgNews) pic.twitter.com/LaML2B2D1z
C’est vrai que le Brésilien est beaucoup plus viril avec ce crane rasé court.
Il fait clairement moins poupon.
Après cette coupe est aussi le résultat d’un pari lié à son succès à Bale en Suisse.
Publié le samedi 6 décembre 2025 à 09:19