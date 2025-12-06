Lors de leur prépa­ra­tion hiver­nale, les joueurs ont le temps de se poser des ques­tions exis­ten­tielles comme leur coupe de cheveux.

C’est visi­ble­ment le bon moment dans une saison pour faire des essais.

C’est le cas d’Arthur Fils en mode Jackson 5, et de Joao Fonseca qui s’est inspiré carré­ment d’un autre cham­pion qu’il semble appré­cier : Carlos Alcaraz.

Fonseca keeps promise after winning Basel and shaves his head 😂✂️



(📸: Thyago Andrade / AgNews) pic.twitter.com/LaML2B2D1z — Tennis Channel (@TennisChannel) December 5, 2025

C’est vrai que le Brésilien est beau­coup plus viril avec ce crane rasé court.

Il fait clai­re­ment moins poupon.

Après cette coupe est aussi le résultat d’un pari lié à son succès à Bale en Suisse.