AccueilInsoliteFonseca change de look et copie Alcaraz, attention les yeux !
Insolite

Fonseca change de look et copie Alcaraz, atten­tion les yeux !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

18

Lors de leur prépa­ra­tion hiver­nale, les joueurs ont le temps de se poser des ques­tions exis­ten­tielles comme leur coupe de cheveux. 

C’est visi­ble­ment le bon moment dans une saison pour faire des essais. 

C’est le cas d’Arthur Fils en mode Jackson 5, et de Joao Fonseca qui s’est inspiré carré­ment d’un autre cham­pion qu’il semble appré­cier : Carlos Alcaraz.

C’est vrai que le Brésilien est beau­coup plus viril avec ce crane rasé court. 

Il fait clai­re­ment moins poupon. 

Après cette coupe est aussi le résultat d’un pari lié à son succès à Bale en Suisse.

Publié le samedi 6 décembre 2025 à 09:19

Article précédent
Brad Stine, coach de Tommy Paul est caté­go­rique : « Personne ne menace les joueurs d’une arme pour les obliger à jouer. Ils peuvent prendre toutes les semaines de congé qu’ils veulent »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.