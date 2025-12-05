Engagé ce week‐end à Londres sur l’UTS, l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou, Casper Ruud a pris le temps de s’exprimer pour nos confrères de Tennis365.
Notamment questionné sur la domination écrasante de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Norvégien a expliqué que les membres du nouveau Big 2 frappaient la balle plus fort que leurs aînés du Big 3.
« Rafa (Nadal) frappait toujours à fond en coup droit, mais il avait plus d’effet en revers. Maintenant, avec Carlos et Jannik… aucun côté n’est faible. Que ce soit le revers ou le coup droit, ils frappent fort. En plus, ils se déplacent très bien physiquement. Ils sont vraiment très mobiles. Jannik a toujours eu un jeu de frappe puissant, mais il a considérablement amélioré ses déplacements. On le voit glisser, défendre partout sur le terrain. C’est la même chose pour Carlos, et je trouve qu’ils défendent de la même manière que Novak Djokovic. »
Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 18:45