Engagé ce week‐end à Londres sur l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, Casper Ruud a pris le temps de s’ex­primer pour nos confrères de Tennis365.

Notamment ques­tionné sur la domi­na­tion écra­sante de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Norvégien a expliqué que les membres du nouveau Big 2 frap­paient la balle plus fort que leurs aînés du Big 3.

« Rafa (Nadal) frap­pait toujours à fond en coup droit, mais il avait plus d’effet en revers. Maintenant, avec Carlos et Jannik… aucun côté n’est faible. Que ce soit le revers ou le coup droit, ils frappent fort. En plus, ils se déplacent très bien physi­que­ment. Ils sont vrai­ment très mobiles. Jannik a toujours eu un jeu de frappe puis­sant, mais il a consi­dé­ra­ble­ment amélioré ses dépla­ce­ments. On le voit glisser, défendre partout sur le terrain. C’est la même chose pour Carlos, et je trouve qu’ils défendent de la même manière que Novak Djokovic. »