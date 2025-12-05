AccueilATPRuud est catégorique : "On peut débattre autant qu'on veut des différentes...
ATP

Ruud est caté­go­rique : « On peut débattre autant qu’on veut des diffé­rentes époques, mais pour moi, Sinner et Alcaraz frappent la balle avec plus de vitesse que Federer, Nadal et Djokovic »

Thomas S
Par Thomas S

-

378

Engagé ce week‐end à Londres sur l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, Casper Ruud a pris le temps de s’ex­primer pour nos confrères de Tennis365.

Notamment ques­tionné sur la domi­na­tion écra­sante de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Norvégien a expliqué que les membres du nouveau Big 2 frap­paient la balle plus fort que leurs aînés du Big 3. 

« Rafa (Nadal) frap­pait toujours à fond en coup droit, mais il avait plus d’effet en revers. Maintenant, avec Carlos et Jannik… aucun côté n’est faible. Que ce soit le revers ou le coup droit, ils frappent fort. En plus, ils se déplacent très bien physi­que­ment. Ils sont vrai­ment très mobiles. Jannik a toujours eu un jeu de frappe puis­sant, mais il a consi­dé­ra­ble­ment amélioré ses dépla­ce­ments. On le voit glisser, défendre partout sur le terrain. C’est la même chose pour Carlos, et je trouve qu’ils défendent de la même manière que Novak Djokovic. »

Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 18:45

Article précédent
Jack Draper inquiète encore : « C’est une déci­sion difficile »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.