Plus c’est gros, plus ça passe. Enfin presque…

Alors qu’elle vient d’an­noncer son chan­ge­ment de natio­na­lité spor­tive, passant de la russe à l’au­tri­chienne, avec un beau message d’amour pour ses nouvelles couleurs sur les réseaux sociaux, Anastasia Potapova a été rattrapée par la patrouille du net.

En effet, certains inter­nautes ont remarqué que l’ac­tuelle 51e mondiale avait copié mot pour mot l’an­nonce de sa compa­triote, Daria Kasatkina (devenue austra­lienne en avril dernier après plusieurs menaces liées à son orien­ta­tion poli­tique et sexuelle) en chan­geant seule­ment Australie par Autriche et Melbourne par Vienne.

not she copying Dasha’s words but only replaced Australia with Austria🗿 pic.twitter.com/GST2XIMAab — Sanna (@sanna_tw) December 4, 2025

Un pur plagiat qui en dit long sur les moti­va­tions de la joueuse née à Saratov, dans le sud‐ouest de la Russie.