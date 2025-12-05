Alors que des bruits autour d’un possible retour de Serena Williams sur le circuit ont commencé à se faire entendre suite à l’ap­pa­ri­tion du nom de la légende améri­caine sur la liste anti­do­page de l’ITIA, sa grande soeur, Venus, a ramené tout le monde à la raison à l’oc­ca­sion d’une confé­rence de presse pour un tournoi exhi­bi­tion à Charlotte.

« It seems very unli­kely to me » 😅



I asked Venus about the like­li­hood of a Williams Sisters doubles reunion in 2026 after recent news of Serena re‐entering the anti‐doping pool. pic.twitter.com/AkPQxMnTwx — Christian’s Court (@christianscourt) December 4, 2025

« Tout ce que je sais, c’est que je ne peux pas faire venir Serena Williams sur le court. Elle ne s’en­traîne pas. Donc cela me semble donc très impro­bable », a déclaré l’Américaine de 45 ans, actuelle 575e joueuse mondiale.