Alors que des bruits autour d’un possible retour de Serena Williams sur le circuit ont commencé à se faire entendre suite à l’apparition du nom de la légende américaine sur la liste antidopage de l’ITIA, sa grande soeur, Venus, a ramené tout le monde à la raison à l’occasion d’une conférence de presse pour un tournoi exhibition à Charlotte.
« It seems very unlikely to me » 😅— Christian’s Court (@christianscourt) December 4, 2025
I asked Venus about the likelihood of a Williams Sisters doubles reunion in 2026 after recent news of Serena re‐entering the anti‐doping pool. pic.twitter.com/AkPQxMnTwx
« Tout ce que je sais, c’est que je ne peux pas faire venir Serena Williams sur le court. Elle ne s’entraîne pas. Donc cela me semble donc très improbable », a déclaré l’Américaine de 45 ans, actuelle 575e joueuse mondiale.
Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 14:14