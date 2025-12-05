AccueilWTAVenus Williams sur un possible retour de Serena sur le circuit :...
Venus Williams sur un possible retour de Serena sur le circuit : « Elle ne s’en­traîne pas »

Alors que des bruits autour d’un possible retour de Serena Williams sur le circuit ont commencé à se faire entendre suite à l’ap­pa­ri­tion du nom de la légende améri­caine sur la liste anti­do­page de l’ITIA, sa grande soeur, Venus, a ramené tout le monde à la raison à l’oc­ca­sion d’une confé­rence de presse pour un tournoi exhi­bi­tion à Charlotte. 

« Tout ce que je sais, c’est que je ne peux pas faire venir Serena Williams sur le court. Elle ne s’en­traîne pas. Donc cela me semble donc très impro­bable », a déclaré l’Américaine de 45 ans, actuelle 575e joueuse mondiale. 

Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 14:14

