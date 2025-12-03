AccueilWTALa grande annonce de Venus Williams encore éclipsée par sa soeur, Serena
Le hasard est parfois un peu cruel. 

Après avoir passé presque toute sa carrière à vivre dans l’ombre de Serena, malgré un magni­fique palmarès, Venus Williams a encore vu sa petite soeur lui voler la vedette, sans le vouloir. 

En effet, alors que l’ac­tuelle 575e mondiale a annoncé ses fian­çailles avec son petit ami, Andrea, c’est une nouvelle fois Serena qui s’est retrouvée en centre de l’at­ten­tion suite à une rumeur autour d’un poten­tiel retour sur les courts en 2026.

Une rumeur immé­dia­te­ment démentie par la femme aux 23 titres du Grand Chelem en simple, même si toute la presse ne parle de que ça de l’autre côté de l’Atlantique…

