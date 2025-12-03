Le hasard est parfois un peu cruel.
Après avoir passé presque toute sa carrière à vivre dans l’ombre de Serena, malgré un magnifique palmarès, Venus Williams a encore vu sa petite soeur lui voler la vedette, sans le vouloir.
En effet, alors que l’actuelle 575e mondiale a annoncé ses fiançailles avec son petit ami, Andrea, c’est une nouvelle fois Serena qui s’est retrouvée en centre de l’attention suite à une rumeur autour d’un potentiel retour sur les courts en 2026.
Une rumeur immédiatement démentie par la femme aux 23 titres du Grand Chelem en simple, même si toute la presse ne parle de que ça de l’autre côté de l’Atlantique…
