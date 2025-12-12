AccueilATPRick Macci : "À la question 'Djokovic peut-il remporter un Grand Chelem...
Rick Macci : « À la ques­tion ‘Djokovic peut‐il remporter un Grand Chelem en 2026’, la réponse est oui, à deux conditions »

Le forma­teur de Serena et Venus Williams, Rick Macci, a répondu à la ques­tion que tout le monde se pose sur Novak Djokovic avant le début de saison 2026. 

« À la ques­tion ‘Le Joker peut‐il remporter un Grand Chelem en 2026 ?’, la réponse est OUI. 1. Si Sinner et Alcaraz sont battus ou blessés. 2. S’il n’a pas à disputer cinq sets acharnés et qu’il a le temps de récu­pérer. Le sniper serbe, l’homme élas­tique, peut‐il remporter un autre Grand Chelem ? Oui »

