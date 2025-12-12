Au micro de la COPE, Carlos Alcaraz a réaffirmé son principal objectif pour 2026 : remporter le seul Grand Chelem qui manque à son palmarès, c’est‐à‐dire l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février 2026).
« Cette semaine, je commence la pré‐saison, j’ai hâte de bien travailler et de me préparer au mieux, physiquement et mentalement, pour le début de l’année. Mon objectif clair pour 2026 est de remporter l’Open d’Australie. Le bon et le mauvais côté, c’est que c’est le premier tournoi de l’année. Je veux être prêt à jouer à un bon niveau. »
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 12:15