Au micro de la COPE, Carlos Alcaraz a réaf­firmé son prin­cipal objectif pour 2026 : remporter le seul Grand Chelem qui manque à son palmarès, c’est‐à‐dire l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février 2026).

« Cette semaine, je commence la pré‐saison, j’ai hâte de bien travailler et de me préparer au mieux, physi­que­ment et menta­le­ment, pour le début de l’année. Mon objectif clair pour 2026 est de remporter l’Open d’Australie. Le bon et le mauvais côté, c’est que c’est le premier tournoi de l’année. Je veux être prêt à jouer à un bon niveau. »