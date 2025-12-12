Au micro de Sky Sports, la légende Billie Jean King s’est exprimée sur un poten­tiel retour sur le circuit de Serena Williams, aujourd’hui âgée de 44 ans.

« Je pense qu’elle veut essayer de rejouer. Mais je pense qu’elle est égale­ment très intel­li­gente et qu’elle sait qu’elle ne rede­viendra pas numéro 1. Mais si vous aimez jouer, pour­quoi pas ? Elle a tout ce qu’il lui faut dans la vie. Elle n’en a pas besoin finan­ciè­re­ment et elle aime ça. Je l’ai rencon­trée quand elle avait six ans et sa sœur Venus sept ans, lors d’un stage de tennis que nous avons orga­nisé à Long Beach, en Californie. Elles étaient venues avec leur père Richard. Ce fut une journée incroyable. Je ne l’ou­blierai jamais. Nous avons demandé aux enfants de faire des échanges depuis le public. Parce qu’ils sont excep­tion­nels. On voyait tout de suite qu’ils étaient excep­tion­nels. Personnellement, j’ado­re­rais qu’elle revienne. »