L’aveu de Muguruza avant le match entre Kyrgios et Sabalenka : « Quand j’étais à mon meilleur niveau, en tant que numéro 1 mondiale, je n’au­rais même pas battu un junior »

Baptiste Mulatier

Nommée co‐directrice du tournoi de Madrid, Garbine Muguruza était de passage sur la COPE où elle a donné un avis très honnête sur la « bataille des sexes » entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, programmée le 28 décembre prochain à Dubaï. 

« La supé­rio­rité des hommes ne repose pas seule­ment sur la puis­sance, mais aussi sur l’en­du­rance physique, la muscu­la­ture, beau­coup de choses. Je me souviens que je n’ai jamais réussi à battre mes frères, puis j’ai aussi eu des spar­ring part­ners mascu­lins, qui n’étaient pas profes­sion­nels, et je n’ai jamais réussi à leur prendre un set. Un garçon qui est 1000e mondial ou qui n’a même pas de clas­se­ment peut être très supé­rieur à une joueuse du top 10 du circuit WTA. Quand j’étais à mon meilleur niveau, en tant que numéro 1 mondiale, je n’au­rais même pas battu un junior », a estimé la double lauréate en Grand Chelem dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 09:58

