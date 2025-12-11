Récemment interrogé par la chaîne Youtube de l’Open d’Australie, Lleyton Hewitt, actuel capitaine de l’équipe australienne de Coupe Davis, a été questionné sur la règle qu’il aimerait supprimer.
Et visiblement, l’ancien numéro 1 mondial en a sa claque des temps morts médicaux.
« Si je pouvais supprimer une règle au tennis, cela aurait un rapport avec les temps morts médicaux pour blessure. Je pense que c’est une question de volonté sur le court, et je pense que les joueurs l’utilisent parfois comme une tactique, lorsqu’ils sont en difficulté, ou juste avant que leur adversaire ne serve, juste avant un jeu important, à la fin du cinquième set. Je pense qu’il faudrait essayer d’y mettre un terme. »
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 18:58