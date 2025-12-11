AccueilATP - WTALleyton Hewitt : "Si je pouvais supprimer une règle au tennis, ce...
Lleyton Hewitt : « Si je pouvais supprimer une règle au tennis, ce serait celle‐là »

Thomas S
Par Thomas S

Récemment inter­rogé par la chaîne Youtube de l’Open d’Australie, Lleyton Hewitt, actuel capi­taine de l’équipe austra­lienne de Coupe Davis, a été ques­tionné sur la règle qu’il aime­rait supprimer. 

Et visi­ble­ment, l’an­cien numéro 1 mondial en a sa claque des temps morts médicaux. 

« Si je pouvais supprimer une règle au tennis, cela aurait un rapport avec les temps morts médi­caux pour bles­sure. Je pense que c’est une ques­tion de volonté sur le court, et je pense que les joueurs l’uti­lisent parfois comme une tactique, lors­qu’ils sont en diffi­culté, ou juste avant que leur adver­saire ne serve, juste avant un jeu impor­tant, à la fin du cinquième set. Je pense qu’il faudrait essayer d’y mettre un terme. »

Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 18:58

