Deux jours après avoir remporté le trophée Stefan Edberg récompensant le joueur le plus fair play de la saison, Carlos Alcaraz fait une nouvelle fois partie des vainqueurs pour le prix du coach de l’année.
Ses coachs, Juan Carlos Ferrero et Samuel Lopez ont en effet ont été récompensés pour leur excellent travail après une saison riche en succès (deux Grands Chelems et trois Masters 1000 remportés et une place de numéro 1 mondial en fin de saison).
Introducing your 2025 coach of the year, Samuel Lopez & Juan Carlos Ferrero 🏆#ATPAwards pic.twitter.com/Z4ATBszJSQ— ATP Tour (@atptour) December 11, 2025
Une récompense méritée tant ce duo fonctionne à la perfection autour de son champion.
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 17:19