Deux jours après avoir remporté le trophée Stefan Edberg récom­pen­sant le joueur le plus fair play de la saison, Carlos Alcaraz fait une nouvelle fois partie des vain­queurs pour le prix du coach de l’année.

Ses coachs, Juan Carlos Ferrero et Samuel Lopez ont en effet ont été récom­pensés pour leur excellent travail après une saison riche en succès (deux Grands Chelems et trois Masters 1000 remportés et une place de numéro 1 mondial en fin de saison).

Introducing your 2025 coach of the year, Samuel Lopez & Juan Carlos Ferrero 🏆#ATPAwards pic.twitter.com/Z4ATBszJSQ — ATP Tour (@atptour) December 11, 2025

Une récom­pense méritée tant ce duo fonc­tionne à la perfec­tion autour de son champion.