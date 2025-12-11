AccueilATPEncore un trophée pour Alcaraz et son équipe
ATP

Encore un trophée pour Alcaraz et son équipe

Thomas S
Par Thomas S

-

171

Deux jours après avoir remporté le trophée Stefan Edberg récom­pen­sant le joueur le plus fair play de la saison, Carlos Alcaraz fait une nouvelle fois partie des vain­queurs pour le prix du coach de l’année. 

Ses coachs, Juan Carlos Ferrero et Samuel Lopez ont en effet ont été récom­pensés pour leur excellent travail après une saison riche en succès (deux Grands Chelems et trois Masters 1000 remportés et une place de numéro 1 mondial en fin de saison). 

Une récom­pense méritée tant ce duo fonc­tionne à la perfec­tion autour de son champion. 

Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 17:19

Article précédent
Un joueur fran­çais condamné à 20 ans de suspension !
Article suivant
Jannik Sinner tota­le­ment snobé, grosse polé­mique suite au trophée du meilleur athlète italien de l’année

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.