Francisco Cerundolo, sur son dernier match face à Jannik Sinner : « Il n’a aucune faiblesse, aucun point faible. Il était imbat­table. Je ne savais pas quoi faire »

Par Thomas S

À égalité dans les confron­ta­tions avec Jannik Sinner (2−2) avant cette saison 2025, Francisco Cerundolo a pu se rendre compte des progrès impres­sion­nants réalisés par le joueur italien. 

L’Argentin s’est juste­ment confié à propos de ses deux derniers matchs face à lui, dont le dernier sur le Masters 1000 de Paris où il semblait tota­le­ment impuissant.

« En 2023, il était classé n° 5 ou n° 6 mondial, et aujourd’hui, il est évidem­ment n° 1 ou n° 2, donc c’est très diffé­rent. Il n’a aucune faiblesse, aucun point faible. Je l’ai affronté à Rome cette année et le match était serré. C’était son premier tournoi depuis son retour après sa suspen­sion et j’ai eu un peu plus de temps pour réflé­chir sur le court et essayer de créer quelque chose. Ensuite, je l’ai affronté à Paris, en salle, sur un court en dur, et il était imbat­table. Je jouais bien, mais j’ai perdu le premier set 7–5, puis 6–1. Honnêtement, j’avais l’im­pres­sion de bien jouer, mais on ne remporte qu’un seul jeu dans le set. Il est toujours là. Son service est incroyable, son retour est incroyable, et sur les points en fond de court, il frappe la balle très fort et vous n’avez pas le temps. Je ne savais pas quoi faire à Paris », a déclaré l’ac­tuel 21e mondial chez nos confrères de Tennis 365 en marge de la dernière édition de l’UTS. 

Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 16:16

