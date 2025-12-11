AccueilATPJannik Sinner totalement snobé, grosse polémique suite au trophée du meilleur athlète...
Jannik Sinner tota­le­ment snobé, grosse polé­mique suite au trophée du meilleur athlète italien de l’année

La presse italienne ne pardonne rien et peut même se montrer parti­cu­liè­re­ment injuste.

Considéré comme le plus grand quoti­dien sportif du pays, la Gazzetta dello Sport a décidé de récom­penser Lorenzo Musetti comme meilleur athlète italien de l’année 2025. Un choix tota­le­ment incom­pré­hen­sible malgré la très belle saison du 8e joueur mondial.

« Seulement » vain­queur de deux tour­nois du Grand Chelem, d’un Masters 1000, de deux ATP 500 et du Masters de fin de saison à Turin, l’ac­tuel 2e joueur mondial a été tota­le­ment snobé. 

Vengeance par rapport à la Coupe Davis ou délit de sale gueule (ou de sale nom) ? La polé­mique ne fait que commencer de l’autre côté des Alpes…

Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 17:40

