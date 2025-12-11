La presse italienne ne pardonne rien et peut même se montrer particulièrement injuste.
Considéré comme le plus grand quotidien sportif du pays, la Gazzetta dello Sport a décidé de récompenser Lorenzo Musetti comme meilleur athlète italien de l’année 2025. Un choix totalement incompréhensible malgré la très belle saison du 8e joueur mondial.
« Seulement » vainqueur de deux tournois du Grand Chelem, d’un Masters 1000, de deux ATP 500 et du Masters de fin de saison à Turin, l’actuel 2e joueur mondial a été totalement snobé.
🇮🇹🏆 Gazzetta dello Sport name Lorenzo Musetti as their ‘Italian Athlete of the Year’ Award winner pic.twitter.com/ZuXjULNlDA— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 11, 2025
Vengeance par rapport à la Coupe Davis ou délit de sale gueule (ou de sale nom) ? La polémique ne fait que commencer de l’autre côté des Alpes…
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 17:40