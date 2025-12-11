« L’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) confirme aujourd’hui la suspension du joueur de tennis français Quentin Folliot pour une durée de 20 ans, une amende de 70 000 dollars et l’obligation de rembourser plus de 44 000 dollars de pots‐de‐vin après 27 infractions au Programme anti‐corruption du tennis (TACP). » Voici comment débute le communiqué publié par l’ITIA ce jeudi.
Considéré comme une figure centrale d’un réseau de trucage de matches ces dernières années, l’ex‐488e mondial a pris cher, comme l’on dit.
Et même s’il a nié 30 chefs d’accusation liés à 11 matchs de tennis disputés entre 2022 et 2024, dont huit auxquels il a participé, le Tricolore a été reconnu coupable de manipulation de résultat de matchs, de perception d’argent en échange de performances atténuées dans le cadre de paris, d’offre d’argent à d’autres joueurs pour truquer des matchs, de fourniture d’informations privilégiées, de complot en vue de corrompre, de refus de coopérer à une enquête de l’ITIA et de destruction de preuves. Rien que ça.
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 16:45