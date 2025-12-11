« L’Agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité du tennis (ITIA) confirme aujourd’hui la suspen­sion du joueur de tennis fran­çais Quentin Folliot pour une durée de 20 ans, une amende de 70 000 dollars et l’obli­ga­tion de rembourser plus de 44 000 dollars de pots‐de‐vin après 27 infrac­tions au Programme anti‐corruption du tennis (TACP). » Voici comment débute le commu­niqué publié par l’ITIA ce jeudi.

Considéré comme une figure centrale d’un réseau de trucage de matches ces dernières années, l’ex‐488e mondial a pris cher, comme l’on dit.

French tennis player Quentin Folliot has been suspended for 20 years follo­wing 27 breaches of the Tennis Anti‐Corruption Program.https://t.co/MqgnJkzYzE pic.twitter.com/gcnePIV3I9 — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) December 11, 2025

Et même s’il a nié 30 chefs d’ac­cu­sa­tion liés à 11 matchs de tennis disputés entre 2022 et 2024, dont huit auxquels il a parti­cipé, le Tricolore a été reconnu coupable de mani­pu­la­tion de résultat de matchs, de percep­tion d’argent en échange de perfor­mances atté­nuées dans le cadre de paris, d’offre d’argent à d’autres joueurs pour truquer des matchs, de four­ni­ture d’in­for­ma­tions privi­lé­giées, de complot en vue de corrompre, de refus de coopérer à une enquête de l’ITIA et de destruc­tion de preuves. Rien que ça.