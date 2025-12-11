Après avoir estimé que Novak Djokovic avait en réalité plus de chances de remporter un 25e Grand Chelem qu’Alexander Zverev son premier, et ce, même à bientôt 39 ans, Serhiy Stakhovsky, ancien joueur ukrainien et 31e mondial en 2010, a donné son explication sur la longévité du Serbe.
« Djokovic a toujours joué de manière défensive. Dans son esprit, il se dit : « Je ne ferai pas d’erreur, peut‐être deux fautes directes par match. Si tu réussis 40 coups gagnants, vas‑y. Mais si tu réussis 40 coups gagnants et 48 fautes, je gagnerai ce match. C’est pourquoi il lui est psychologiquement plus facile de lutter contre cela. Cependant, une nouvelle génération a émergé, différente de celle à laquelle il était habitué. Nous voyons qu’il a retrouvé sa motivation depuis un an ou deux, qu’il s’adapte aux nouveaux joueurs. Je pense que si sa santé le permet, il a une chance de remporter un autre tournoi du Grand Chelem. »
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 18:08