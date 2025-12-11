Après avoir estimé que Novak Djokovic avait en réalité plus de chances de remporter un 25e Grand Chelem qu’Alexander Zverev son premier, et ce, même à bientôt 39 ans, Serhiy Stakhovsky, ancien joueur ukrai­nien et 31e mondial en 2010, a donné son expli­ca­tion sur la longé­vité du Serbe.

« Djokovic a toujours joué de manière défen­sive. Dans son esprit, il se dit : « Je ne ferai pas d’er­reur, peut‐être deux fautes directes par match. Si tu réussis 40 coups gagnants, vas‑y. Mais si tu réussis 40 coups gagnants et 48 fautes, je gagnerai ce match. C’est pour­quoi il lui est psycho­lo­gi­que­ment plus facile de lutter contre cela. Cependant, une nouvelle géné­ra­tion a émergé, diffé­rente de celle à laquelle il était habitué. Nous voyons qu’il a retrouvé sa moti­va­tion depuis un an ou deux, qu’il s’adapte aux nouveaux joueurs. Je pense que si sa santé le permet, il a une chance de remporter un autre tournoi du Grand Chelem. »