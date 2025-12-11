Toujours autant présent sur les réseaux sociaux, même pendant l’in­ter­saison, Boris Becker a tenu à réagir suite au sondage d’un compte concer­nant le meilleur joueur de tennis de tous les temps.

Alors qu’Andre Agassi, Rafael Nadal, Roger Federer, John McEnroe, Andy Roddick étaient cités, Novak Djokovic de l’était pas. Un oubli que n’a pas laissé passer l’an­cien coach de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem.

« Et Djokovic alors ? », s’est offusqué le plus jeune vain­queur de l’his­toire de Wimbledon.