AccueilATPBoris Becker ne comprend pas : "Et Djokovic alors ?"
ATP

Boris Becker ne comprend pas : « Et Djokovic alors ? »

Thomas S
Par Thomas S

-

187

Toujours autant présent sur les réseaux sociaux, même pendant l’in­ter­saison, Boris Becker a tenu à réagir suite au sondage d’un compte concer­nant le meilleur joueur de tennis de tous les temps.

Alors qu’Andre Agassi, Rafael Nadal, Roger Federer, John McEnroe, Andy Roddick étaient cités, Novak Djokovic de l’était pas. Un oubli que n’a pas laissé passer l’an­cien coach de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem.

« Et Djokovic alors ? », s’est offusqué le plus jeune vain­queur de l’his­toire de Wimbledon. 

Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 13:13

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Rafael Nadal plus nostal­gique que jamais

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.