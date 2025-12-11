Toujours autant présent sur les réseaux sociaux, même pendant l’intersaison, Boris Becker a tenu à réagir suite au sondage d’un compte concernant le meilleur joueur de tennis de tous les temps.
Alors qu’Andre Agassi, Rafael Nadal, Roger Federer, John McEnroe, Andy Roddick étaient cités, Novak Djokovic de l’était pas. Un oubli que n’a pas laissé passer l’ancien coach de l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem.
What about Djokovic?! https://t.co/Q6divIpec4— Boris Becker (@TheBorisBecker) December 10, 2025
« Et Djokovic alors ? », s’est offusqué le plus jeune vainqueur de l’histoire de Wimbledon.
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 13:13