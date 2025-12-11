Ancien 31e joueur mondial et contraint de prendre sa retraite suite à la guerre entre son pays, l’Ukraine, et la Russie pour laquelle il s’est engagé au front, Serhiy Stakhovsky s’est récem­ment exprimé sur Novak Djokovic pour le site BTU.

« Novak (Djokovic) a toutes les chances de remporter un autre Grand Chelem. Je dirais même qu’il a plus de chances que Zverev. Cette année, il a atteint quatre demi‐finales. Je pense qu’il peut gagner n’im­porte où. Ses excel­lentes statis­tiques en Australie lui donnent de nombreuses raisons de réflé­chir à la manière dont il abor­dera ce tournoi et à ce qui se passera ensuite. »