Stakhovsky (ex-31e mondial) : "Novak Djokovic a plus de chances de remporter un...
Stakhovsky (ex‐31e mondial) : « Novak Djokovic a plus de chances de remporter un Grand Chelem que Zverev »

Jean Muller
Par Jean Muller

Ancien 31e joueur mondial et contraint de prendre sa retraite suite à la guerre entre son pays, l’Ukraine, et la Russie pour laquelle il s’est engagé au front, Serhiy Stakhovsky s’est récem­ment exprimé sur Novak Djokovic pour le site BTU.

« Novak (Djokovic) a toutes les chances de remporter un autre Grand Chelem. Je dirais même qu’il a plus de chances que Zverev. Cette année, il a atteint quatre demi‐finales. Je pense qu’il peut gagner n’im­porte où. Ses excel­lentes statis­tiques en Australie lui donnent de nombreuses raisons de réflé­chir à la manière dont il abor­dera ce tournoi et à ce qui se passera ensuite. »

Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 12:50

