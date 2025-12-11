Lors de ses dernières prises de paroles, la joueuse biélo­russe est revenu sur le cas Sinner, si Nick n’a pas été clément, Aryna n’a pas suivi les décla­ra­tions de l’Australien.

« Personnellement, j’essaie d’être très prudente, parce que tu peux aussi manger quelque chose au restau­rant et tester positif après. Je crois au sport propre et je crois que chaque athlète doit être traité de manière équi­table par les auto­rités, mais honnê­te­ment, je ne pense pas qu’il y ait eu quelque chose de suspect dans le cas de Sinner »