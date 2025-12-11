Lors de ses dernières prises de paroles, la joueuse biélorusse est revenu sur le cas Sinner, si Nick n’a pas été clément, Aryna n’a pas suivi les déclarations de l’Australien.
« Personnellement, j’essaie d’être très prudente, parce que tu peux aussi manger quelque chose au restaurant et tester positif après. Je crois au sport propre et je crois que chaque athlète doit être traité de manière équitable par les autorités, mais honnêtement, je ne pense pas qu’il y ait eu quelque chose de suspect dans le cas de Sinner »
