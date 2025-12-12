Ambassadeur de la Fédération saou­dienne de tennis, Rafael Nadal se rendra comme en 2024 à Jeddah où se tiendra le Masters Next Gen du 17 au 21 décembre. Il parti­ci­pera selon l’ATP à « plusieurs événe­ments sur place ».

« Je suis impa­tient de revenir à Djeddah pour les Next Gen ATP Finals. J’ai reçu un accueil très chaleu­reux en Arabie saou­dite et je sens qu’il y a une véri­table énergie pour le tennis. Comme je l’ai déjà dit, mon objectif est d’aider à inspirer la prochaine géné­ra­tion, en Arabie saou­dite et dans le monde entier. Travailler avec la STF (Fédération saou­dienne de tennis) pour déve­lopper l’énorme poten­tiel du tennis dans le royaume, qui a déjà fait des progrès impres­sion­nants, est un élément clé. La raison de mon retour est de voir le déve­lop­pe­ment à tous les niveaux et de contri­buer à cet objectif. Je suis très fier d’aider davan­tage d’en­fants à prendre une raquette, à parti­ciper à des compé­ti­tions ou simple­ment à décou­vrir quelque chose de nouveau qu’ils aiment », a déclaré l’homme aux 14 Roland‐Garros.

Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prizmic, Martin Landaluce, Nicolai Budkov Kjaer, Nishesh Basavareddy, Rafael Jodar et Justin Engel seront sur la ligne de départ de ces Next Gen ATP Finals.