Ambassadeur de la Fédération saoudienne de tennis, Rafael Nadal se rendra comme en 2024 à Jeddah où se tiendra le Masters Next Gen du 17 au 21 décembre. Il participera selon l’ATP à « plusieurs événements sur place ».
« Je suis impatient de revenir à Djeddah pour les Next Gen ATP Finals. J’ai reçu un accueil très chaleureux en Arabie saoudite et je sens qu’il y a une véritable énergie pour le tennis. Comme je l’ai déjà dit, mon objectif est d’aider à inspirer la prochaine génération, en Arabie saoudite et dans le monde entier. Travailler avec la STF (Fédération saoudienne de tennis) pour développer l’énorme potentiel du tennis dans le royaume, qui a déjà fait des progrès impressionnants, est un élément clé. La raison de mon retour est de voir le développement à tous les niveaux et de contribuer à cet objectif. Je suis très fier d’aider davantage d’enfants à prendre une raquette, à participer à des compétitions ou simplement à découvrir quelque chose de nouveau qu’ils aiment », a déclaré l’homme aux 14 Roland‐Garros.
Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prizmic, Martin Landaluce, Nicolai Budkov Kjaer, Nishesh Basavareddy, Rafael Jodar et Justin Engel seront sur la ligne de départ de ces Next Gen ATP Finals.
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 08:53