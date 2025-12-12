AccueilATPJuan Carlos Ferrero, coach d'Alcaraz : "Honnêtement, depuis que j'ai commencé ce...
ATP

Juan Carlos Ferrero, coach d’Alcaraz : « Honnêtement, depuis que j’ai commencé ce projet avec Carlos, gagner ce titre n’a jamais été un objectif »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Les entraî­neurs de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero et Samuel Lopez, ont reçu le prix ATP du coach de l’année après une saison 2025 riche en succès (deux Grands Chelems, trois Masters 1000 remportés et une place de numéro 1 mondial en fin de saison). 

« Honnêtement, depuis que j’ai commencé ce projet, gagner le titre de Coach de l’année n’a jamais été un objectif. Mais le fait que notre travail soit reconnu par d’autres entraî­neurs qui comprennent comme nous à quel point c’est compliqué… Cela signifie beau­coup pour moi d’avoir remporté ce titre deux fois. Cette année, c’est d’au­tant plus grati­fiant que je le partage avec Samuel », a réagi Juan Carlos Ferrero. 

Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 09:28

