Si Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dominent le circuit de la tête et des épaules, Lorenzo Musetti n’a pas dit son dernier mot. Le 8e joueur mondial a expliqué sa déci­sion d’in­té­grer un nouvel entraî­neur au CV impres­sion­nant dans son équipe.

🎙️Lorenzo Musetti ai ‘Gazzetta Awards’:

“Ho aggiunto al mio team una figura impor­tante come José Perlas, che reputo possa portarmi qual­cosa in più, assieme alla mia figura storica Tartarini. Il lavoro congiunto credo possa portare a dei passi in avanti, al salto di qualità… pic.twitter.com/Cj3LfHHlek — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) December 11, 2025

« J’ai ajouté à mon équipe une person­na­lité impor­tante comme José Perlas, qui, selon moi, peut m’ap­porter un plus, aux côtés de mon fidèle Tartarini. Je pense que ce travail conjoint peut nous faire progresser et nous permettre de fran­chir le cap que je recherche. J’espère prendre la place du troi­sième derrière Jannik et Carlos. Cette année, on a vu la distance qui nous sépare de ces joueurs. L’arrivée de ces person­na­lités impor­tantes dans l’équipe vise à combler l’écart qui nous sépare d’eux. »