Musetti prévient Alcaraz et Sinner : « Cette déci­sion vise à combler l’écart qui me sépare d’eux »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Si Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dominent le circuit de la tête et des épaules, Lorenzo Musetti n’a pas dit son dernier mot. Le 8e joueur mondial a expliqué sa déci­sion d’in­té­grer un nouvel entraî­neur au CV impres­sion­nant dans son équipe.

« J’ai ajouté à mon équipe une person­na­lité impor­tante comme José Perlas, qui, selon moi, peut m’ap­porter un plus, aux côtés de mon fidèle Tartarini. Je pense que ce travail conjoint peut nous faire progresser et nous permettre de fran­chir le cap que je recherche. J’espère prendre la place du troi­sième derrière Jannik et Carlos. Cette année, on a vu la distance qui nous sépare de ces joueurs. L’arrivée de ces person­na­lités impor­tantes dans l’équipe vise à combler l’écart qui nous sépare d’eux. »

Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 10:26

