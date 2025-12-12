Si Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dominent le circuit de la tête et des épaules, Lorenzo Musetti n’a pas dit son dernier mot. Le 8e joueur mondial a expliqué sa décision d’intégrer un nouvel entraîneur au CV impressionnant dans son équipe.
🎙️Lorenzo Musetti ai ‘Gazzetta Awards’:— Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) December 11, 2025
“Ho aggiunto al mio team una figura importante come José Perlas, che reputo possa portarmi qualcosa in più, assieme alla mia figura storica Tartarini. Il lavoro congiunto credo possa portare a dei passi in avanti, al salto di qualità… pic.twitter.com/Cj3LfHHlek
« J’ai ajouté à mon équipe une personnalité importante comme José Perlas, qui, selon moi, peut m’apporter un plus, aux côtés de mon fidèle Tartarini. Je pense que ce travail conjoint peut nous faire progresser et nous permettre de franchir le cap que je recherche. J’espère prendre la place du troisième derrière Jannik et Carlos. Cette année, on a vu la distance qui nous sépare de ces joueurs. L’arrivée de ces personnalités importantes dans l’équipe vise à combler l’écart qui nous sépare d’eux. »
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 10:26