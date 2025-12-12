Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et ex‐coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, a dressé un bilan sévère du début de parcours de Cori Gauff en Grand Chelem, malgré ses deux titres à seule­ment 21 ans.

« Ce sont ses mots, pas les miens. Elle a toujours dit et n’a jamais eu peur de dire qu’elle voulait être aussi grande que Serena Williams. Et je me dis, d’ac­cord, elles ont remporté beau­coup de titres majeurs quand elles avaient dix‐huit, dix‐neuf, vingt ans. D’accord, tu as déjà deux titres et à ton âge, c’est incroyable. Donc, si tu veux atteindre la barre des 20, tu dois en gagner deux par saison pendant dix ans, ou tu dois en gagner beau­coup en peu de temps, selon la durée pendant laquelle tu veux jouer. Je pense donc que, d’une certaine manière, c’est déce­vant, car elle veut en accumuler. »