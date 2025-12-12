Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, l’ancienne numéro 1 mondiale en double et ex‐coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, a dressé un bilan sévère du début de parcours de Cori Gauff en Grand Chelem, malgré ses deux titres à seulement 21 ans.
« Ce sont ses mots, pas les miens. Elle a toujours dit et n’a jamais eu peur de dire qu’elle voulait être aussi grande que Serena Williams. Et je me dis, d’accord, elles ont remporté beaucoup de titres majeurs quand elles avaient dix‐huit, dix‐neuf, vingt ans. D’accord, tu as déjà deux titres et à ton âge, c’est incroyable. Donc, si tu veux atteindre la barre des 20, tu dois en gagner deux par saison pendant dix ans, ou tu dois en gagner beaucoup en peu de temps, selon la durée pendant laquelle tu veux jouer. Je pense donc que, d’une certaine manière, c’est décevant, car elle veut en accumuler. »
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 10:58