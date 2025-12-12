Aux côtés d’Andre Agassi, Roger Federer affron­tera les Australiens Lleyton Hewitt et Patrick Rafter lors d’une exhi­bi­tion entre anciens numéros 1 mondiaux la veille du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), soit le 17 janvier 2026.

Dans un commu­niqué, le Suisse a exprimé son enthou­siasme de revenir à Melbourne où il ne s’est plus rendu depuis 2020.

« Cela me semble une éter­nité depuis que j’ai inventé l’ex­pres­sion ‘Happy Slam’ pour l’Open d’Australie, et cela me fait toujours sourire quand je repense à tous les moments que j’ai vécus ici. J’ai vécu telle­ment d’émo­tions à la Rod Laver Arena… la joie de soulever le trophée six fois, l’hon­neur de jouer devant Rod Laver lui‐même, le défi de riva­liser avec mes plus grands adver­saires, et toujours l’amour et le soutien incon­di­tion­nels des fans australiens. »