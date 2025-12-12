Aux côtés d’Andre Agassi, Roger Federer affrontera les Australiens Lleyton Hewitt et Patrick Rafter lors d’une exhibition entre anciens numéros 1 mondiaux la veille du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), soit le 17 janvier 2026.
Dans un communiqué, le Suisse a exprimé son enthousiasme de revenir à Melbourne où il ne s’est plus rendu depuis 2020.
« Cela me semble une éternité depuis que j’ai inventé l’expression ‘Happy Slam’ pour l’Open d’Australie, et cela me fait toujours sourire quand je repense à tous les moments que j’ai vécus ici. J’ai vécu tellement d’émotions à la Rod Laver Arena… la joie de soulever le trophée six fois, l’honneur de jouer devant Rod Laver lui‐même, le défi de rivaliser avec mes plus grands adversaires, et toujours l’amour et le soutien inconditionnels des fans australiens. »
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 12:49