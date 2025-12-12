Si vous jouez au tennis depuis des années, il y a de grandes chances que le padel vous attire déjà. Tout le monde en parle, tout le monde s’y met, et on vous a probablement déjà proposé “un petit match pour tester”. Et à vrai dire, ce sport a quelque chose d’immédiat : on prend la raquette, on fait trois échanges… et on a l’impression de s’amuser depuis toujours.
Mais attention : même si le padel ressemble au tennis, certaines règles peuvent vous surprendre lors de vos premières parties. Rien de compliqué, rassurez‐vous, mais quelques subtilités qui changent vraiment la manière de jouer.
Les murs : votre meilleur ami (et parfois votre pire ennemi)
La première fois qu’on met les pieds sur un terrain de padel, on a presque l’impression d’entrer dans une cage. Des vitres, du grillage, un terrain tout petit… Et pourtant, ce sont précisément ces éléments qui rendent le jeu aussi fun. Au padel, les murs font partie du terrain, et oui : la balle peut les toucher après avoir rebondi au sol.
Pour comprendre toutes les subtilités liées aux rebonds et aux parois, vous pouvez jeter un œil aux règles du padel : service, grillage et vitre — c’est particulièrement utile quand on vient du tennis.
Ce détail change tout : on peut défendre en laissant la balle taper la vitre, utiliser les murs pour remettre des balles impossibles, et même créer des trajectoires complètement folles. Au début, on tâtonne un peu… puis très vite, on se met à les utiliser volontairement.
Le service : un geste simple, presque déstabilisant
Autre moment où les tennismen sont un peu perdus : le service.
Ici, pas question d’armer un gros lancer et de claquer une première à 180 km/h. Au padel, tout est plus calme : on laisse simplement tomber la balle devant soi, elle rebondit, et on la frappe sous la ceinture, en douceur.
Et malgré cette simplicité, il y a un petit piège : la balle doit atterrir dans la diagonale adverse sans toucher la vitre avant. Si elle touche la vitre latérale après le rebond dans le carré, en revanche… le point continue. Oui, c’est inhabituel, mais on s’y fait vite.
Le score : au moins un repère familier
Sur ce point‐là, aucune surprise : 15, 30, 40, avantage, jeu… tout est exactement pareil qu’au tennis. La plupart du temps, on joue deux sets gagnants, avec un tie‐break classique si ça arrive à 6–6.
La seule vraie différence, c’est que le padel se joue quasiment toujours en double, ce qui change beaucoup la dynamique du match, mais donne aussi un côté plus convivial.
Un sport simple à comprendre, mais vraiment différent à jouer
Même si on retrouve les sensations du tennis, les échanges au padel sont plus longs, plus stratégiques, et souvent plus amusants. On passe beaucoup de temps à la volée, les points peuvent repartir après des rebonds improbables, et on rit souvent en tentant des coups qui n’existeraient tout simplement pas au tennis.
Les tennismen très “fond de court” mettent parfois un peu plus de temps à s’adapter, alors que ceux qui aiment monter au filet trouvent leurs marques presque instantanément.
En résumé : si vous venez du tennis, vous allez adorer
Le padel est un sport ultra accessible, où l’on progresse vite et où on peut s’amuser dès la première partie. Connaître ses quelques règles spécifiques, surtout les murs et le service, permet simplement d’éviter les hésitations et de profiter pleinement du jeu.
Et honnêtement : après deux ou trois matchs, vous comprendrez pourquoi tant de joueurs de tennis finissent par y revenir… très souvent.
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 14:00