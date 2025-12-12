AccueilATPJannik Sinner encore préféré à Carlos Alcaraz pour un trophée très spécial
ATP

Jannik Sinner encore préféré à Carlos Alcaraz pour un trophée très spécial

Thomas S
Par Thomas S

-

182

Si Carlos Alcaraz a remporté il y a quelques jours le trophée ATP Stefan Edberg récom­pen­sant le joueur le plus fair play de la saison, l’Espagnol est encore passé à côté de celui du joueur préféré des fans.

En effet, pour la troi­sième année d’af­filée, c’est son grand rival, Jannik Sinner, qui a été plébis­cité par les suiveurs de la petite balle jaune à l’issue d’un vote sur le site de l’ins­tance dirigeante. 

Pour rappel, Roger Federer a remporté ce prix 19 fois d’af­filée entre 2003 et 2021. 

Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 15:23

Article précédent
Samuel Lopez (co‐entraîneur d’Alcaraz) sur le déclic de la saison : « Carlos a mûri et a compris l’im­por­tance d’ex­primer ses senti­ments. Après ce tournoi, il parlait beau­coup plus de ce qu’il ressen­tait et cela l’a vrai­ment aidé à s’ex­primer davantage »
Article suivant
Roland‐Garros répond direc­te­ment à l’an­nonce de Rafael Nadal : « Rétablis‐toi vite Rafa, nous espé­rons te voir à Paris »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.