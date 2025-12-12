Si Carlos Alcaraz a remporté il y a quelques jours le trophée ATP Stefan Edberg récompensant le joueur le plus fair play de la saison, l’Espagnol est encore passé à côté de celui du joueur préféré des fans.
En effet, pour la troisième année d’affilée, c’est son grand rival, Jannik Sinner, qui a été plébiscité par les suiveurs de la petite balle jaune à l’issue d’un vote sur le site de l’instance dirigeante.
And the winner is…Jannik Sinner 🏆@janniksin picks up the 2025 Fans’ Favourite award as voted by you 🫵#ATPAwards pic.twitter.com/og9Ehv2jsT— ATP Tour (@atptour) December 12, 2025
Pour rappel, Roger Federer a remporté ce prix 19 fois d’affilée entre 2003 et 2021.
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 15:23