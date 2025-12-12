AccueilATPSamuel Lopez (co-entraîneur d'Alcaraz) sur le déclic de la saison : "Carlos...
Samuel Lopez (co‐entraîneur d’Alcaraz) sur le déclic de la saison : « Carlos a mûri et a compris l’im­por­tance d’ex­primer ses senti­ments. Après ce tournoi, il parlait beau­coup plus de ce qu’il ressen­tait et cela l’a vrai­ment aidé à s’ex­primer davantage »

Par Thomas S

Nouveau venu dans le staff de Carlos Alcaraz au début de la saison 2025, Samuel Lopez, entraî­neur aux côtés de Juan Carlos Ferrero, a parfai­te­ment réussi ses débuts comme en témoigne le palmarès excep­tionnel de l’Espagnol en 2025.

Vainqueur, avec Ferrero, du trophée du coach de l’année 2025 remis par l’ATP, Lopez s’est notam­ment exprimé à propos du tournoi qui avait faut basculer la saison du numéro 1 mondial du bon côté après un mois de mars compliqué. 

« Carlos a mûri et il a compris l’im­por­tance d’ex­primer ses senti­ments. Après Monte‐Carlo, il parlait beau­coup plus de ce qu’il ressen­tait et cela l’a vrai­ment aidé à s’ex­primer davan­tage, qu’il s’agisse de ses diffi­cultés, de ses craintes ou de tout ce qui accom­pagne le fait d’être là et de gérer la pres­sion du circuit. Sur le plan personnel, j’ai remporté mon premier Grand Chelem à Roland‐Garros en tant que membre d’une équipe en tant qu’en­traî­neur, et quelle victoire ! Puis, à la fin de l’année, nous savions qu’il avait la possi­bi­lité de terminer n° 1 et, même si personne dans l’équipe n’était obsédé par cela à l’époque, y parvenir à Turin a égale­ment été un moment très heureux. »

Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 14:44

