Nouveau venu dans le staff de Carlos Alcaraz au début de la saison 2025, Samuel Lopez, entraîneur aux côtés de Juan Carlos Ferrero, a parfaitement réussi ses débuts comme en témoigne le palmarès exceptionnel de l’Espagnol en 2025.
Vainqueur, avec Ferrero, du trophée du coach de l’année 2025 remis par l’ATP, Lopez s’est notamment exprimé à propos du tournoi qui avait faut basculer la saison du numéro 1 mondial du bon côté après un mois de mars compliqué.
« Carlos a mûri et il a compris l’importance d’exprimer ses sentiments. Après Monte‐Carlo, il parlait beaucoup plus de ce qu’il ressentait et cela l’a vraiment aidé à s’exprimer davantage, qu’il s’agisse de ses difficultés, de ses craintes ou de tout ce qui accompagne le fait d’être là et de gérer la pression du circuit. Sur le plan personnel, j’ai remporté mon premier Grand Chelem à Roland‐Garros en tant que membre d’une équipe en tant qu’entraîneur, et quelle victoire ! Puis, à la fin de l’année, nous savions qu’il avait la possibilité de terminer n° 1 et, même si personne dans l’équipe n’était obsédé par cela à l’époque, y parvenir à Turin a également été un moment très heureux. »
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 14:44