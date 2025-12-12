AccueilATPL'annonce pleine d'humour de Rafael Nadal : "Je pense que je ne...
L’annonce pleine d’hu­mour de Rafael Nadal : « Je pense que je ne pourrai pas parti­ciper à l’Open d’Australie en janvier. J’ai dû subir une inter­ven­tion chirurgicale »

Thomas S
Par Thomas S

Rafael Nadal n’a pas perdu son sens de l’humour.

Un peu plus d’un an après avoir mis un terme défi­nitif à sa carrière, l’homme aux 14 Roland‐Garros a publié ce vendredi un commu­niqué très drôle annon­çant son probable forfait pour l’Open d’Australie suite à une opéra­tion chirur­gi­cale au niveau de la main. 

« Je pense que je ne pourrai pas parti­ciper à l’Open d’Australie en janvier. J’ai dû subir une inter­ven­tion chirur­gi­cale à la main en raison d’un problème qui me gênait depuis long­temps, mais j’es­père être bientôt rétabli ! », a écrit l’ex‐champion espa­gnol sur ses réseaux sociaux. 

Une annonce qui a fait beau­coup réagir et rire les fans et obser­va­teurs du monde entier. 

Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 14:04

