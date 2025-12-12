Rafael Nadal n’a pas perdu son sens de l’humour.

Un peu plus d’un an après avoir mis un terme défi­nitif à sa carrière, l’homme aux 14 Roland‐Garros a publié ce vendredi un commu­niqué très drôle annon­çant son probable forfait pour l’Open d’Australie suite à une opéra­tion chirur­gi­cale au niveau de la main.

Me parece que no podré jugar el @australianopen en enero 😂



He tenido que some­terme a una inter­ven­ción en la mano por un problema que venía arras­trando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto ! 🤗



Looks like I won’t be able to play the @AustralianOpen 2026 😂



I… pic.twitter.com/XIizIdOtOl — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 12, 2025

« Je pense que je ne pourrai pas parti­ciper à l’Open d’Australie en janvier. J’ai dû subir une inter­ven­tion chirur­gi­cale à la main en raison d’un problème qui me gênait depuis long­temps, mais j’es­père être bientôt rétabli ! », a écrit l’ex‐champion espa­gnol sur ses réseaux sociaux.

Une annonce qui a fait beau­coup réagir et rire les fans et obser­va­teurs du monde entier.