Rafael Nadal n’a pas perdu son sens de l’humour.
Un peu plus d’un an après avoir mis un terme définitif à sa carrière, l’homme aux 14 Roland‐Garros a publié ce vendredi un communiqué très drôle annonçant son probable forfait pour l’Open d’Australie suite à une opération chirurgicale au niveau de la main.
Me parece que no podré jugar el @australianopen en enero 😂— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 12, 2025
He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto ! 🤗
Looks like I won’t be able to play the @AustralianOpen 2026 😂
I… pic.twitter.com/XIizIdOtOl
« Je pense que je ne pourrai pas participer à l’Open d’Australie en janvier. J’ai dû subir une intervention chirurgicale à la main en raison d’un problème qui me gênait depuis longtemps, mais j’espère être bientôt rétabli ! », a écrit l’ex‐champion espagnol sur ses réseaux sociaux.
Une annonce qui a fait beaucoup réagir et rire les fans et observateurs du monde entier.
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 14:04