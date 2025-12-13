AccueilATPShelton prévient Alcaraz et Sinner : "C'est inévitable. Ça va finir par...
Shelton prévient Alcaraz et Sinner : « C’est inévi­table. Ça va finir par arriver »

Dernier vain­queur améri­cain d’un tournoi du Grand Chelem (US Open 2003), Andy Roddick attend toujours un succes­seur. Mais si Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont remporté à eux deux les huit derniers Majeurs, Ben Shelton reste confiant pour les Etats‐Unis. 

« Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Je pense qu’il est impor­tant d’avoir une densité de joueurs au plus haut niveau. Et puis, c’est inévi­table. Ça va finir par arriver. Et nous y arri­vons petit à petit. Vous savez, c’est une ques­tion qui nous est posée dans les médias prati­que­ment chaque semaine, ou du moins chaque mois, et je ne peux pas vous dire quand cela va arriver, mais je sais simple­ment que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons actuel­le­ment deux joueurs dans le top 10, ce qui n’était pas le cas depuis un certain temps, et tant de jeunes joueurs qui pour­raient faire la même percée. Je pense donc qu’il suffit d’avoir plusieurs joueurs au sommet qui sont confiants et prêts à saisir leur chance et à faire le néces­saire pour remporter un Grand Chelem. Je pense que cela va arriver », a déclaré le 9e joueur mondial sur Front Office Sports.

Publié le samedi 13 décembre 2025 à 09:14

