Dernier vainqueur américain d’un tournoi du Grand Chelem (US Open 2003), Andy Roddick attend toujours un successeur. Mais si Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont remporté à eux deux les huit derniers Majeurs, Ben Shelton reste confiant pour les Etats‐Unis.
« Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Je pense qu’il est important d’avoir une densité de joueurs au plus haut niveau. Et puis, c’est inévitable. Ça va finir par arriver. Et nous y arrivons petit à petit. Vous savez, c’est une question qui nous est posée dans les médias pratiquement chaque semaine, ou du moins chaque mois, et je ne peux pas vous dire quand cela va arriver, mais je sais simplement que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons actuellement deux joueurs dans le top 10, ce qui n’était pas le cas depuis un certain temps, et tant de jeunes joueurs qui pourraient faire la même percée. Je pense donc qu’il suffit d’avoir plusieurs joueurs au sommet qui sont confiants et prêts à saisir leur chance et à faire le nécessaire pour remporter un Grand Chelem. Je pense que cela va arriver », a déclaré le 9e joueur mondial sur Front Office Sports.
Publié le samedi 13 décembre 2025 à 09:14