Récemment élu « percée » de l’année 2025 par l’ATP grâce à son sacre histo­rique sur le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot, passé de la 267e place mondiale à la 31e en l’es­pace de quelques semaines, est un exemple parfait de persé­vé­rance sur le circuit principal.

L’ascension du Monégasque montre égale­ment que l’écart entre un joueur classé autour de la 300e place mondiale et un membre du Top 30 mondial n’est pas si grand, comme le rappelle juste­ment Patrick Mouratoglou.

« Passer de la 267e place mondiale à la victoire dans un Masters 1000 à Shanghai, et main­te­nant à la 31e place, c’est tout simple­ment un conte de fées. Pour comprendre ce miracle, il faut regarder au‐delà de la simple progres­sion au clas­se­ment. Valentin n’a pas changé ses coups du jour au lende­main. Il n’a pas réin­venté son jeu. Il ne s’est pas réveillé avec de nouvelles armes. Il a simple­ment changé sa façon d’aborder les matchs. Et ça change tout. L’écart entre le 300e et le 20e joueur mondial n’est pas aussi impor­tant qu’on le croit. Si vous regardez un joueur classé 300e mondial affronter un joueur du top 20, la diffé­rence est à peine percep­tible. Elle appa­raît surtout au début des échanges, dans la prise de déci­sion, la gestion du stress et la maîtrise des moments cruciaux », a écrit l’en­traî­neur fran­çais dans des propos repris par Tennis 365.

