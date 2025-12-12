Récemment élu « percée » de l’année 2025 par l’ATP grâce à son sacre historique sur le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot, passé de la 267e place mondiale à la 31e en l’espace de quelques semaines, est un exemple parfait de persévérance sur le circuit principal.
L’ascension du Monégasque montre également que l’écart entre un joueur classé autour de la 300e place mondiale et un membre du Top 30 mondial n’est pas si grand, comme le rappelle justement Patrick Mouratoglou.
« Passer de la 267e place mondiale à la victoire dans un Masters 1000 à Shanghai, et maintenant à la 31e place, c’est tout simplement un conte de fées. Pour comprendre ce miracle, il faut regarder au‐delà de la simple progression au classement. Valentin n’a pas changé ses coups du jour au lendemain. Il n’a pas réinventé son jeu. Il ne s’est pas réveillé avec de nouvelles armes. Il a simplement changé sa façon d’aborder les matchs. Et ça change tout. L’écart entre le 300e et le 20e joueur mondial n’est pas aussi important qu’on le croit. Si vous regardez un joueur classé 300e mondial affronter un joueur du top 20, la différence est à peine perceptible. Elle apparaît surtout au début des échanges, dans la prise de décision, la gestion du stress et la maîtrise des moments cruciaux », a écrit l’entraîneur français dans des propos repris par Tennis 365.
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 19:45