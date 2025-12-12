Trois semaines après le sacre de l’Italie en Coupe Davis, le troi­sième d’af­filée, le capi­taine de la Squadra Azzura, Filippo Volandri, est revenu sur cette victoire très parti­cu­lière dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, en raison de l’ab­sence des deux meilleurs joueurs du pays : Jannik Sinner et Lorenzo Musetti.

Et alors que Sinner avait assuré à son capi­taine que l’Italie restait très forte suite à l’an­nonce de son forfait, ce dernier lui a rendu hommage.

« Jannik avait raison, nous sommes quand même une équipe forte, c’est une victoire diffé­rente des autres, peut‐être la plus émou­vante avec la première, diffé­rente mais tout aussi passion­nante. J’ai la chance d’avoir beau­coup de joueurs, car on ne remporte pas toujours la Coupe Davis avec le numéro un ou deux mondial, mais avec beau­coup de joueurs, à qui l’on demande de jouer un rôle qu’ils ont parfai­te­ment assumé. Nous en sommes fiers, nous avons un effectif qui me donne du fil à retordre, mais qui fait ensuite la diffé­rence pour gagner. »