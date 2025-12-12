Trois semaines après le sacre de l’Italie en Coupe Davis, le troisième d’affilée, le capitaine de la Squadra Azzura, Filippo Volandri, est revenu sur cette victoire très particulière dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, en raison de l’absence des deux meilleurs joueurs du pays : Jannik Sinner et Lorenzo Musetti.
Et alors que Sinner avait assuré à son capitaine que l’Italie restait très forte suite à l’annonce de son forfait, ce dernier lui a rendu hommage.
« Jannik avait raison, nous sommes quand même une équipe forte, c’est une victoire différente des autres, peut‐être la plus émouvante avec la première, différente mais tout aussi passionnante. J’ai la chance d’avoir beaucoup de joueurs, car on ne remporte pas toujours la Coupe Davis avec le numéro un ou deux mondial, mais avec beaucoup de joueurs, à qui l’on demande de jouer un rôle qu’ils ont parfaitement assumé. Nous en sommes fiers, nous avons un effectif qui me donne du fil à retordre, mais qui fait ensuite la différence pour gagner. »
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 18:48