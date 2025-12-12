AccueilATPGarbine Muguruza, choquée par Carlos Alcaraz : "Comment peut-on être aussi bon,...
Garbine Muguruza, choquée par Carlos Alcaraz : « Comment peut‐on être aussi bon, si jeune et si rapide ? C’est un mystère pour moi. Qui aurait pu imaginer qu’a­près Rafa Nadal vien­drait un joueur comme lui ? »

Récemment nommée co‐directrice du tournoi de Madrid aux côtés de Feliciano Lopez, Garbine Muguruza s’est exprimée sur le plusieurs sujets pour le média espa­gnol, Teledeporte.

Et après avoir fait un sacré aveu à propos de son niveau comparé aux hommes lors­qu’elle était au sommet de sa forme, l’an­cienne joueuse espa­gnole a égale­ment parlé de son jeune compa­triote, Carlos Alcaraz. 

« Je suis admi­ra­tive de tout ce qu’il accom­plit. Il est très diffi­cile de surpasser ce qu’il a réalisé cette année. Il est très motivé, à ce que je vois, pour cet Open d’Australie, le seul qui lui manque. Que dire ? Tant de talent, si jeune, tant d’audace… Comment peut‐on être aussi bon, si jeune et si rapide ? C’est un mystère pour moi, surtout avec ce sourire et ce naturel qui le carac­té­risent. C’est un joueur excep­tionnel. Qui aurait pu imaginer qu’a­près Rafa Nadal vien­drait Carlos Alcaraz ? ? Nous sommes tous émer­veillés. Je suis très contente d’avoir un modèle comme Alcaraz pour les jeunes. C’est parfait, c’est idéal. »

Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 17:37

