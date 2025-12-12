Récemment nommée co‐directrice du tournoi de Madrid aux côtés de Feliciano Lopez, Garbine Muguruza s’est exprimée sur le plusieurs sujets pour le média espagnol, Teledeporte.
Et après avoir fait un sacré aveu à propos de son niveau comparé aux hommes lorsqu’elle était au sommet de sa forme, l’ancienne joueuse espagnole a également parlé de son jeune compatriote, Carlos Alcaraz.
Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) se rinde a @carlosalcaraz :— Teledeporte (@teledeporte) December 11, 2025
« ¿Cómo se puede ser tan bueno, tan joven y tan rápido ? »
»¿Quién iba a decir que después de Nadal iba a llegar Alcaraz ? » pic.twitter.com/4GboGgiEZb
« Je suis admirative de tout ce qu’il accomplit. Il est très difficile de surpasser ce qu’il a réalisé cette année. Il est très motivé, à ce que je vois, pour cet Open d’Australie, le seul qui lui manque. Que dire ? Tant de talent, si jeune, tant d’audace… Comment peut‐on être aussi bon, si jeune et si rapide ? C’est un mystère pour moi, surtout avec ce sourire et ce naturel qui le caractérisent. C’est un joueur exceptionnel. Qui aurait pu imaginer qu’après Rafa Nadal viendrait Carlos Alcaraz ? ? Nous sommes tous émerveillés. Je suis très contente d’avoir un modèle comme Alcaraz pour les jeunes. C’est parfait, c’est idéal. »
