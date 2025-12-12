Alors qu’il s’est fixé comme objectif prin­cipal de remporter l’Open d’Australie en 2026, le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès, Carlos Alcaraz a expliqué lors d’une récente prise de parole que la tâche ne sera pas aisée.

Il faut dire que l’Espagnol n’a jamais atteint les demi‐finales en quatre participations.

« Le fait que le tournoi se dispute en début de saison me complique la tâche pour trouver mon rythme de compé­ti­tion, mais je ne dirais pas que je suis mauvais. C’est plutôt que d’autres joueurs s’adaptent mieux à ce contexte. Je consi­dère que j’ai très bien joué en Australie et que ce sont de petits détails qui ont causé mes défaites. Il me manque le dernier coup de pouce pour avancer, mais je crois et j’es­père que cette année sera différente. »