José Moron s’in­ter­roge après le nouveau trophée glané par Sinner devant Alcaraz : « Cela fait trois ans que Jannik l’emporte. Les Italiens doivent voter en masse, non ? »

Par Thomas S

21

Alors que la plupart des obser­va­teurs s’ac­cordent pour dire que Carlos Alcaraz est, d’assez loin, le joueur le plus popu­laire du circuit, cela fait pour­tant trois ans d’af­filée que le trophée ATP du joueur préféré des fans revient à son grand rival, Jannik Sinner, et échappe à l’Espagnol.

Un plébis­cite qui inter­roge notre confrère, José Moron, qui se demande si les fans italiens n’au­raient pas trouvé un moyen de voter en masse et au même moment pour leur cham­pion favori. 

« Trois ans de victoires pour Sinner, deux pour la paire de double, Bolelli‐Vavassori… Les Italiens doivent voter en masse, non ? », a écrit le jour­na­liste espa­gnol sur son compte Twitter. 

Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 18:07

Garbine Muguruza, choquée par Carlos Alcaraz : « Qui aurait pu imaginer qu'a­près Rafa Nadal vien­drait un joueur comme lui ? Nous sommes tous émerveillés »

