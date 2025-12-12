Alors que la plupart des observateurs s’accordent pour dire que Carlos Alcaraz est, d’assez loin, le joueur le plus populaire du circuit, cela fait pourtant trois ans d’affilée que le trophée ATP du joueur préféré des fans revient à son grand rival, Jannik Sinner, et échappe à l’Espagnol.
Un plébiscite qui interroge notre confrère, José Moron, qui se demande si les fans italiens n’auraient pas trouvé un moyen de voter en masse et au même moment pour leur champion favori.
Tres años ganando Sinner, dos la pareja de dobles Bolelli y Vavassori…— José Morón (@jmgmoron) December 12, 2025
Los italianos deben estar votando en masa, ¿no ? https://t.co/aMHXOO88XT
« Trois ans de victoires pour Sinner, deux pour la paire de double, Bolelli‐Vavassori… Les Italiens doivent voter en masse, non ? », a écrit le journaliste espagnol sur son compte Twitter.
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 18:07