Alors que la plupart des obser­va­teurs s’ac­cordent pour dire que Carlos Alcaraz est, d’assez loin, le joueur le plus popu­laire du circuit, cela fait pour­tant trois ans d’af­filée que le trophée ATP du joueur préféré des fans revient à son grand rival, Jannik Sinner, et échappe à l’Espagnol.

Un plébis­cite qui inter­roge notre confrère, José Moron, qui se demande si les fans italiens n’au­raient pas trouvé un moyen de voter en masse et au même moment pour leur cham­pion favori.

« Trois ans de victoires pour Sinner, deux pour la paire de double, Bolelli‐Vavassori… Les Italiens doivent voter en masse, non ? », a écrit le jour­na­liste espa­gnol sur son compte Twitter.