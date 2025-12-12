Ancien joueur italien (415e mondial en 2006) et désor­mais entraî­neur sur le circuit prin­cipal malgré sa récente sépa­ra­tion avec Lorenzo Sonego, Fabio Colangelo a accordé une inter­view à nos confrères italiens de Spazio Tennis dans laquelle il évoque l’ac­tuelle domi­na­tion de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Et selon lui, il n’y a qu’un seul joueur capable de riva­liser avec ce duo de choc.

« C’est un sujet impor­tant. Tout dépendra de l’as­pect physique, mais je pense que le joueur qui a les meilleures carac­té­ris­tiques tech­niques pour se rappro­cher de ce niveau est Jack Draper. J’aime aussi beau­coup Fonseca, qui est très jeune, déjà dans le top 30 et qui a la marge et le temps de progresser. Je suis égale­ment curieux de voir Mensik, mais il faudra voir son évolu­tion physique et mentale. Si je devais citer un nom, cepen­dant, celui qui, si son physique le permet, peut vrai­ment essayer de gêner les deux monstres, c’est Draper. »