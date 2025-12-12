Ancien joueur italien (415e mondial en 2006) et désormais entraîneur sur le circuit principal malgré sa récente séparation avec Lorenzo Sonego, Fabio Colangelo a accordé une interview à nos confrères italiens de Spazio Tennis dans laquelle il évoque l’actuelle domination de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
Et selon lui, il n’y a qu’un seul joueur capable de rivaliser avec ce duo de choc.
« C’est un sujet important. Tout dépendra de l’aspect physique, mais je pense que le joueur qui a les meilleures caractéristiques techniques pour se rapprocher de ce niveau est Jack Draper. J’aime aussi beaucoup Fonseca, qui est très jeune, déjà dans le top 30 et qui a la marge et le temps de progresser. Je suis également curieux de voir Mensik, mais il faudra voir son évolution physique et mentale. Si je devais citer un nom, cependant, celui qui, si son physique le permet, peut vraiment essayer de gêner les deux monstres, c’est Draper. »
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 19:15