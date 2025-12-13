Écarté des courts depuis sa rupture totale du tendon d’Achille, survenue en octobre dernier à l’ATP 250 de Stockholm, Holger Rune suis assi­dû­ment son processus de réédu­ca­tion. Sur son compte Instagram, le cham­pion de Paris‐Bercy 2022 a posté des nouvelles rassu­rantes quant à l’évo­lu­tion de sa convalescence.

Dans une courte vidéo, le Danois semble pouvoir marcher sans sa botte ortho­pé­dique. Une belle étape de fran­chie pour le 15e joueur mondial.

« La fin de la phase 2 approche, sept semaines et demi après l’opé­ra­tion. Je commence à retirer progres­si­ve­ment ma botte et à marcher avec des chaus­sures suréle­vées. C’est super diffi­cile de marcher, mais j’aime bien relever ce défi. Bon week‐end à tous ! »