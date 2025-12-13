Écarté des courts depuis sa rupture totale du tendon d’Achille, survenue en octobre dernier à l’ATP 250 de Stockholm, Holger Rune suis assidûment son processus de rééducation. Sur son compte Instagram, le champion de Paris‐Bercy 2022 a posté des nouvelles rassurantes quant à l’évolution de sa convalescence.
Dans une courte vidéo, le Danois semble pouvoir marcher sans sa botte orthopédique. Une belle étape de franchie pour le 15e joueur mondial.
« La fin de la phase 2 approche, sept semaines et demi après l’opération. Je commence à retirer progressivement ma botte et à marcher avec des chaussures surélevées. C’est super difficile de marcher, mais j’aime bien relever ce défi. Bon week‐end à tous ! »
Publié le samedi 13 décembre 2025 à 10:23