Pour la troi­sième année consé­cu­tive, Jannik Sinner a été élu « joueur favori des fans », devant notam­ment son rival Carlos Alcaraz. Touché, l »Italien a exprimé sa fierté dans un message vidéo posté par l’ATP.

« Merci beau­coup d’avoir voté pour moi. Remporter une nouvelle fois le prix du joueur préféré des fans signifie énor­mé­ment pour moi. Cette année a été très intense, mais vous m’avez donné telle­ment d’énergie et d’amour, surtout lorsque je suis sur le court et que je joue devant vous. C’est le meilleur senti­ment qui soit pour nous, les joueurs de tennis, alors merci beaucoup. »