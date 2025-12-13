AccueilATPSinner, préféré à Alcaraz : "Remporter une nouvelle fois ce prix signifie...
Sinner, préféré à Alcaraz : « Remporter une nouvelle fois ce prix signifie énor­mé­ment pour moi »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Pour la troi­sième année consé­cu­tive, Jannik Sinner a été élu « joueur favori des fans », devant notam­ment son rival Carlos Alcaraz. Touché, l »Italien a exprimé sa fierté dans un message vidéo posté par l’ATP. 

« Merci beau­coup d’avoir voté pour moi. Remporter une nouvelle fois le prix du joueur préféré des fans signifie énor­mé­ment pour moi. Cette année a été très intense, mais vous m’avez donné telle­ment d’énergie et d’amour, surtout lorsque je suis sur le court et que je joue devant vous. C’est le meilleur senti­ment qui soit pour nous, les joueurs de tennis, alors merci beaucoup. »

Publié le samedi 13 décembre 2025 à 08:09

