Pour la troisième année consécutive, Jannik Sinner a été élu « joueur favori des fans », devant notamment son rival Carlos Alcaraz. Touché, l »Italien a exprimé sa fierté dans un message vidéo posté par l’ATP.
« Merci beaucoup d’avoir voté pour moi. Remporter une nouvelle fois le prix du joueur préféré des fans signifie énormément pour moi. Cette année a été très intense, mais vous m’avez donné tellement d’énergie et d’amour, surtout lorsque je suis sur le court et que je joue devant vous. C’est le meilleur sentiment qui soit pour nous, les joueurs de tennis, alors merci beaucoup. »
Publié le samedi 13 décembre 2025 à 08:09