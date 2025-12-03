Laminé en un peu plus d’1h30 de jeu par Carlos Alcaraz au deuxième tour de l’US Open le 28 août dernier (6−1, 6–0, 6–3), Mattia Bellucci est revenu sur cette lourde défaite lors d’une récente interview accordée à ">la chaîne Youtube, Spazio Tennis.
Et le joueur italien ne s’était jamais senti autant impuissant sur un court.
« Carlos et Jannik font forte impression à la télévision, mais les affronter sur le court est bien pire. Je ne me sentais à aucun moment à la hauteur d’Alcaraz. Je ne savais pas comment marquer des points, comment rester dans le match. Contre d’autres grands joueurs, je me sentais plus proche d’eux sur le plan tennistique, mais contre Alcaraz, je me suis dit : ‘Je ne sais pas quoi faire’. »
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 15:39