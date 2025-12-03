AccueilATPMattia Bellucci (74e) : "Alcaraz et Sinner font forte impression à la...
Mattia Bellucci (74e) : « Alcaraz et Sinner font forte impres­sion à la télé­vi­sion, mais les affronter sur le court est bien pire. Contre Carlos, je ne savais pas comment marquer des points »

Thomas S
Par Thomas S

Laminé en un peu plus d’1h30 de jeu par Carlos Alcaraz au deuxième tour de l’US Open le 28 août dernier (6−1, 6–0, 6–3), Mattia Bellucci est revenu sur cette lourde défaite lors d’une récente inter­view accordée à ">la chaîne Youtube, Spazio Tennis.

Et le joueur italien ne s’était jamais senti autant impuis­sant sur un court. 

« Carlos et Jannik font forte impres­sion à la télé­vi­sion, mais les affronter sur le court est bien pire. Je ne me sentais à aucun moment à la hauteur d’Alcaraz. Je ne savais pas comment marquer des points, comment rester dans le match. Contre d’autres grands joueurs, je me sentais plus proche d’eux sur le plan tennis­tique, mais contre Alcaraz, je me suis dit : ‘Je ne sais pas quoi faire’. »

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 15:39

