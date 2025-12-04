Maman et conseillère de Stefanos Tsitsipas, Julia Apostoli a accordé une longue interview au site russe, Sports, dans laquelle elle revient sur la saison très compliquée de son fils, redescendu au 34e rang mondial.
Et lorsque le journaliste lui a demandé si elle suivait l’activité de Stefanos sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, Julia a fait preuve de beaucoup de franchise.
« Croyez‐moi, à plusieurs reprises, après avoir lu certains de ses messages ou opinions, je suis resté bouche bée, à tout assimiler. Et j’ai essayé d’y trouver quelque chose de positif. Je ne suis pas d’accord avec beaucoup de choses, mais je n’ai aucune influence sur elles. »
