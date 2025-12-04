Maman et conseillère de Stefanos Tsitsipas, Julia Apostoli a accordé une longue inter­view au site russe, Sports, dans laquelle elle revient sur la saison très compli­quée de son fils, redes­cendu au 34e rang mondial.

Et lorsque le jour­na­liste lui a demandé si elle suivait l’ac­ti­vité de Stefanos sur les réseaux sociaux, et notam­ment Twitter, Julia a fait preuve de beau­coup de franchise.

« Croyez‐moi, à plusieurs reprises, après avoir lu certains de ses messages ou opinions, je suis resté bouche bée, à tout assi­miler. Et j’ai essayé d’y trouver quelque chose de positif. Je ne suis pas d’ac­cord avec beau­coup de choses, mais je n’ai aucune influence sur elles. »