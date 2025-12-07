Au micro de Tennis365, l’an­cien numéro 8 mondial Marcos Baghdatis, fina­liste de l’Open d’Australie 2006, s’est exprimé sur la période diffi­cile que traverse Stefanos Tsitsipas depuis plusieurs mois.

« Écoutez, c’est très diffi­cile de dire ce qu’il doit faire quand on ne sait pas ce qui se passe à l’in­té­rieur, c’est certain. Je pense que c’est surtout une ques­tion de prise de déci­sion. Et s’il peut revenir au niveau où il était, dans le top 10 mondial ? Bien sûr qu’il le peut. Je continue de croire qu’il le peut. Mais bien sûr, ce sont toutes les déci­sions et les choses que vous devez faire pour y arriver qui sont impor­tantes. Tout dépend donc des nombreuses déci­sions qu’il prendra dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais je pense que s’il prend les bonnes déci­sions… ce qui est très diffi­cile à dire. »