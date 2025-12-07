Au micro de Tennis365, l’ancien numéro 8 mondial Marcos Baghdatis, finaliste de l’Open d’Australie 2006, s’est exprimé sur la période difficile que traverse Stefanos Tsitsipas depuis plusieurs mois.
« Écoutez, c’est très difficile de dire ce qu’il doit faire quand on ne sait pas ce qui se passe à l’intérieur, c’est certain. Je pense que c’est surtout une question de prise de décision. Et s’il peut revenir au niveau où il était, dans le top 10 mondial ? Bien sûr qu’il le peut. Je continue de croire qu’il le peut. Mais bien sûr, ce sont toutes les décisions et les choses que vous devez faire pour y arriver qui sont importantes. Tout dépend donc des nombreuses décisions qu’il prendra dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais je pense que s’il prend les bonnes décisions… ce qui est très difficile à dire. »
Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 15:57