AccueilATPBaghdatis sur la situation de Tsitsipas : "Écoutez, c'est très difficile de...
ATP

Baghdatis sur la situa­tion de Tsitsipas : « Écoutez, c’est très diffi­cile de dire ce qu’il doit faire quand on ne sait pas ce qui se passe à l’intérieur »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

74
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Au micro de Tennis365, l’an­cien numéro 8 mondial Marcos Baghdatis, fina­liste de l’Open d’Australie 2006, s’est exprimé sur la période diffi­cile que traverse Stefanos Tsitsipas depuis plusieurs mois. 

« Écoutez, c’est très diffi­cile de dire ce qu’il doit faire quand on ne sait pas ce qui se passe à l’in­té­rieur, c’est certain. Je pense que c’est surtout une ques­tion de prise de déci­sion. Et s’il peut revenir au niveau où il était, dans le top 10 mondial ? Bien sûr qu’il le peut. Je continue de croire qu’il le peut. Mais bien sûr, ce sont toutes les déci­sions et les choses que vous devez faire pour y arriver qui sont impor­tantes. Tout dépend donc des nombreuses déci­sions qu’il prendra dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais je pense que s’il prend les bonnes déci­sions… ce qui est très diffi­cile à dire. »

Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 15:57

Article précédent
Sam Querrey, ex‐11e mondial : « Il y a un gars sur le circuit que je déteste abso­lu­ment. Il ne sait pas néces­sai­re­ment que je le déteste, mais c’est un crétin »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.