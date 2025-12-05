AccueilInsoliteStefanos Tsitsipas à sa mère : "Maman, si tu fais cela, je...
Stefanos Tsitsipas à sa mère : « Maman, si tu fais cela, je te promets que je gagnerai un Grand Chelem »

Thomas S
Par Thomas S

Julia Apostoli, mère de Stefanos Tsitsipas, avait beau­coup de choses à dire lors d’une récente inter­view accordée à site russe, Sports.

Et après être revenue sur la rupture amou­reuse de Stefanos avec Paula Badosa et reconnu qu’elle avait un peu de mal avec ses nombreuses publi­ca­tions sur les réseaux sociaux, Julia s’est confié sur la quête de Grand Chelem de son fils. 

« Je crois qu’il pense pouvoir en gagner un au fond de lui. Ça arrive à tous les joueurs de tennis. Si quel­qu’un prétend le contraire, je n’y croirai pas. D’un autre côté, Stepa me convainc régu­liè­re­ment de faire de l’exer­cice. J’ai 61 ans, après tout. Mon acti­vité physique se résume à des prome­nades avec mes chiens adorés. Et mes chiens sont du genre à avoir besoin de repos après une prome­nade. Il me dit : ‘Maman, si tu fais ce programme à la salle de sport, tu devien­dras plus résis­tante. Et je te promets que je gagnerai un Grand Chelem’. C’est son espoir, c’est sa moti­va­tion : que sa mère soit en meilleure santé. »

Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 16:18

