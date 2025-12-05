Julia Apostoli, mère de Stefanos Tsitsipas, avait beaucoup de choses à dire lors d’une récente interview accordée à site russe, Sports.
Et après être revenue sur la rupture amoureuse de Stefanos avec Paula Badosa et reconnu qu’elle avait un peu de mal avec ses nombreuses publications sur les réseaux sociaux, Julia s’est confié sur la quête de Grand Chelem de son fils.
« Je crois qu’il pense pouvoir en gagner un au fond de lui. Ça arrive à tous les joueurs de tennis. Si quelqu’un prétend le contraire, je n’y croirai pas. D’un autre côté, Stepa me convainc régulièrement de faire de l’exercice. J’ai 61 ans, après tout. Mon activité physique se résume à des promenades avec mes chiens adorés. Et mes chiens sont du genre à avoir besoin de repos après une promenade. Il me dit : ‘Maman, si tu fais ce programme à la salle de sport, tu deviendras plus résistante. Et je te promets que je gagnerai un Grand Chelem’. C’est son espoir, c’est sa motivation : que sa mère soit en meilleure santé. »
Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 16:18