Julia Apostoli, maman de Stefanos Tsitsipas, sur la rupture amou­reuse entre son fils et Paula Badosa : « Je ne pensais pas qu’un homme pouvait être aussi émotif »

On le sait, Stefanos n’a pas forcé­ment bien vécu sa sépa­ra­tion avec Paula Badosa. S’il est resté muet, ce n’est pas le cas de sa maman qui a donné derniè­re­ment une inter­view à un media russe où elle revient sur les circons­tances de cette rupture amoureuse. 

« Ce n’était pas facile. Quand j’étais jeune, je pensais qu’un homme ne devrait pas réagir de manière aussi émotive. Mais il s’avère que les hommes sont peut‐être encore plus sensibles sur ce sujet que les femmes. Paula a vrai­ment dit : Passe à autre chose… »

Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 10:48

