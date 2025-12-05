On le sait, Stefanos n’a pas forcément bien vécu sa séparation avec Paula Badosa. S’il est resté muet, ce n’est pas le cas de sa maman qui a donné dernièrement une interview à un media russe où elle revient sur les circonstances de cette rupture amoureuse.
« Ce n’était pas facile. Quand j’étais jeune, je pensais qu’un homme ne devrait pas réagir de manière aussi émotive. Mais il s’avère que les hommes sont peut‐être encore plus sensibles sur ce sujet que les femmes. Paula a vraiment dit : Passe à autre chose… »
Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 10:48