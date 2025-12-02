AccueilATP"L'une des choses les plus folles que nous laisse cette année 2025...
« L’une des choses les plus folles que nous laisse cette année 2025 est cette image, Tsitsipas remet­tant un titre à Djokovic qui, à presque 39 ans, a un meilleur clas­se­ment et joue plus de matchs par an que Stefanos », lâche José Moron

Par Baptiste Mulatier

Titré à Athènes le 8 novembre dernier, grâce à une victoire en finale contre Lorenzo Musetti, Novak Djokovic a été salué par Stefanos Tsitsipas lors de la céré­monie de remise des prix. Une image loin d’être anodine pour le jour­na­liste espa­gnol, José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

« L’une des choses les plus folles que nous laisse cette année 2025 est cette image : Tsitsipas remet­tant un titre à Djokovic qui, à presque 39 ans, a un meilleur clas­se­ment et joue plus de matchs par an que Stefanos. Si on nous avait dit cela en 2019, nous ne l’au­rions pas cru. »

Publié le mardi 2 décembre 2025 à 12:54

