Titré à Athènes le 8 novembre dernier, grâce à une victoire en finale contre Lorenzo Musetti, Novak Djokovic a été salué par Stefanos Tsitsipas lors de la cérémonie de remise des prix. Une image loin d’être anodine pour le journaliste espagnol, José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
Una de las cosas más locas que nos deja este año 2025 es esta imagen :— José Morón (@jmgmoron) December 2, 2025
Un Tsitsipas entregando un título a Djokovic, que a sus casi 39 años tiene mejor ranking y más partidos jugados al año que Stefanos.
« L’une des choses les plus folles que nous laisse cette année 2025 est cette image : Tsitsipas remettant un titre à Djokovic qui, à presque 39 ans, a un meilleur classement et joue plus de matchs par an que Stefanos. Si on nous avait dit cela en 2019, nous ne l’aurions pas cru. »
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 12:54