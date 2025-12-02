Titré à Athènes le 8 novembre dernier, grâce à une victoire en finale contre Lorenzo Musetti, Novak Djokovic a été salué par Stefanos Tsitsipas lors de la céré­monie de remise des prix. Une image loin d’être anodine pour le jour­na­liste espa­gnol, José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

Una de las cosas más locas que nos deja este año 2025 es esta imagen :



Un Tsitsipas entre­gando un título a Djokovic, que a sus casi 39 años tiene mejor ranking y más partidos jugados al año que Stefanos.



Nos lo dicen en 2019 y no lo creemos. pic.twitter.com/W4VFtHK3uF — José Morón (@jmgmoron) December 2, 2025

« L’une des choses les plus folles que nous laisse cette année 2025 est cette image : Tsitsipas remet­tant un titre à Djokovic qui, à presque 39 ans, a un meilleur clas­se­ment et joue plus de matchs par an que Stefanos. Si on nous avait dit cela en 2019, nous ne l’au­rions pas cru. »