Connu pour son franc‐parler et ses fameuses imitations, Benoît Maylin était récemment l’invité du podcast de Tennis Legend où il a répondu aux questions de Max Zamora.
Invité à désigner le joueur le plus chiant du circuit actuel, notre confrère n’a pas hésité longtemps en citant d’emblée le bombardier français, Giovanni Mpetshi Perricard. Extraits.
Les joueurs qui font vibrer @BenoitMaylin en 2025.— Tennis Legend (@TennisLegende) December 4, 2025
🎙️Extrait de notre podcast avec la légende 😉 dans lequel il nous raconte toute sa vie. pic.twitter.com/8SXZ3yliKR
Max Zamora : « Le joueur qui te fait le plus chier, c’est qui ?
Benoît Maylin : Mpetshi Perricard.
Max : Gio, le pauvre.
Benoît : Je sais, mais je ne supporte pas ce tennis‐là. Je ne peux pas me dire que tout repose sur un service. »
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 16:46