Benoît Maylin : « Mpetshi Perricard est le joueur qui me fait le plus chier. Je ne supporte pas ce tennis »

Thomas S
Par Thomas S

Open de Moselle 2025 - 05/11/2025 -

Connu pour son franc‐parler et ses fameuses imita­tions, Benoît Maylin était récem­ment l’in­vité du podcast de Tennis Legend où il a répondu aux ques­tions de Max Zamora.

Invité à dési­gner le joueur le plus chiant du circuit actuel, notre confrère n’a pas hésité long­temps en citant d’emblée le bombar­dier fran­çais, Giovanni Mpetshi Perricard. Extraits. 

Max Zamora : « Le joueur qui te fait le plus chier, c’est qui ?
Benoît Maylin : Mpetshi Perricard.
Max : Gio, le pauvre.
Benoît : Je sais, mais je ne supporte pas ce tennis‐là. Je ne peux pas me dire que tout repose sur un service. »

Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 16:46

