Connu pour son franc‐parler et ses fameuses imita­tions, Benoît Maylin était récem­ment l’in­vité du podcast de Tennis Legend où il a répondu aux ques­tions de Max Zamora.

Invité à dési­gner le joueur le plus chiant du circuit actuel, notre confrère n’a pas hésité long­temps en citant d’emblée le bombar­dier fran­çais, Giovanni Mpetshi Perricard. Extraits.

Les joueurs qui font vibrer @BenoitMaylin en 2025.



🎙️Extrait de notre podcast avec la légende 😉 dans lequel il nous raconte toute sa vie. pic.twitter.com/8SXZ3yliKR — Tennis Legend (@TennisLegende) December 4, 2025

Max Zamora : « Le joueur qui te fait le plus chier, c’est qui ?

Benoît Maylin : Mpetshi Perricard.

Max : Gio, le pauvre.

Benoît : Je sais, mais je ne supporte pas ce tennis‐là. Je ne peux pas me dire que tout repose sur un service. »