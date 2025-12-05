Alors qu’il disputera un match exhibition face à Carlos Alcaraz le 8 décembre prochain à Miami, Joao Fonseca a été invité à s’exprimer sur son futur adversaire. Et le jeune brésilien n’a que de l’admiration pour son collègue du circuit, et peut‐être futur rival.
« Il est tellement important pour notre sport, et le simple fait d’être là (ils se sont entraînés ensemble lors de la dernière édition de Wimbledon (ndlr), de vivre ce moment avec lui, a beaucoup compté pour moi. Observer son entraînement, voir comment il se prépare pour les matchs, cela a été très précieux pour ma propre progression. Et recevoir récemment un compliment de sa part, comme vous l’avez mentionné, c’est quelque chose de vraiment important qui m’aide à continuer et à garder confiance. »
Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 11:50