AccueilATPJoao Fonseca en admiration avant d'affronter Carlos Alcaraz : "J'ai pu observer...
ATP

Joao Fonseca en admi­ra­tion avant d’af­fronter Carlos Alcaraz : « J’ai pu observer son entraî­ne­ment, voir comment il se prépare pour les matchs, et cela a été très précieux pour ma propre progression »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

514

Alors qu’il dispu­tera un match exhi­bi­tion face à Carlos Alcaraz le 8 décembre prochain à Miami, Joao Fonseca a été invité à s’ex­primer sur son futur adver­saire. Et le jeune brési­lien n’a que de l’ad­mi­ra­tion pour son collègue du circuit, et peut‐être futur rival. 

« Il est telle­ment impor­tant pour notre sport, et le simple fait d’être là (ils se sont entraînés ensemble lors de la dernière édition de Wimbledon (ndlr), de vivre ce moment avec lui, a beau­coup compté pour moi. Observer son entraî­ne­ment, voir comment il se prépare pour les matchs, cela a été très précieux pour ma propre progres­sion. Et rece­voir récem­ment un compli­ment de sa part, comme vous l’avez mentionné, c’est quelque chose de vrai­ment impor­tant qui m’aide à conti­nuer et à garder confiance. »

Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 11:50

Article précédent
Mattia Bellucci (74e) sur son entraî­ne­ment avec Novak Djokovic : « Si les choses ne se passent pas comme prévu, il s’énerve »
Article suivant
Philippe Weiss, sur la fameuse négo­cia­tion du contrat Nike avec Monfils : « On passe la nuit entière à discuter, ce n’est qu’à l’aube que l’on se tape dans la main. Et je n’en n’avais pas encore vrai­ment parlé au board »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.