Alors qu’il dispu­tera un match exhi­bi­tion face à Carlos Alcaraz le 8 décembre prochain à Miami, Joao Fonseca a été invité à s’ex­primer sur son futur adver­saire. Et le jeune brési­lien n’a que de l’ad­mi­ra­tion pour son collègue du circuit, et peut‐être futur rival.

« Il est telle­ment impor­tant pour notre sport, et le simple fait d’être là (ils se sont entraînés ensemble lors de la dernière édition de Wimbledon (ndlr), de vivre ce moment avec lui, a beau­coup compté pour moi. Observer son entraî­ne­ment, voir comment il se prépare pour les matchs, cela a été très précieux pour ma propre progres­sion. Et rece­voir récem­ment un compli­ment de sa part, comme vous l’avez mentionné, c’est quelque chose de vrai­ment impor­tant qui m’aide à conti­nuer et à garder confiance. »