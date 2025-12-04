AccueilATPKhachanov sur le grand objectif d'Alcaraz et Sinner en 2026 : "Y...
Khachanov sur le grand objectif d’Alcaraz et Sinner en 2026 : « Y parviendront‐ils ? Écoutez, nous verrons bien, mais ils ont de grandes chances »

Par Baptiste Mulatier

En 2026, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner auront chacun l’oc­ca­sion de réaliser le Grand Chelem en carrière, qui consister à remporter au moins une fois dans sa vie chacun des quatre tournoi du Grand Chelem. 

Il ne manque plus que l’Open d’Australie à Alcaraz, qui en a fait son grand objectif, et Roland‐Garros à Sinner, qui aura sans doute à coeur d’ou­blier l’année prochaine ses trois balles de titre manquées à Paris face à son rival espagnol. 

« Y parviendront‐ils ? Écoutez, nous verrons bien. Ils ont de grandes chances », a déclaré Karen Khachanov lors d’un entre­tien accordé au média russe Championnat.

La saison 2026 s’an­nonce déjà passionnante. 

