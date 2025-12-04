Ancien numéro 1 mondial et actuel vice‐président de la Fédération russe de tennis, Yevgeny Kafelnikov a réagi au chan­ge­ment de natio­na­lité spor­tive d’Anastasia Potapova (51e mondiale). Et il n’a pas mâché ses mots.

« Je n’ai aucun plaisir à commenter cette nouvelle. Devrais‐je donner mon avis ? Je n’en ai pas besoin. Elle a tout changé, alors que faire main­te­nant ? Dois‐je pleurer ? Était‐elle une grande athlète ? Qu’a‐t‐elle gagné pour la Russie dans sa vie ? Vous ne pouvez pas me le dire, et moi non plus. Alors, bon débarras. »

😬 « ÉTAIT‐ELLE UNE GRANDE ATHLÈTE ? BON DÉBARRAS »



Le vice‐président de la Fédération russe de tennis et ancien n°1 mondial, Yevgeny Kafelnikov, s’est exprimé au sujet du chan­ge­ment de natio­na­lité d’Anastasia Potapova. 👇



🗣️ « Dois‐je pleurer ? Était‐elle une grande athlète ?… https://t.co/X7UmiOOyWZ pic.twitter.com/GrF7uDLcIU — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) December 4, 2025

Ambiance…