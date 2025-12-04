AccueilATP - WTAKafelnikov se paie Potapova après son changement de nationalité : "Dois-je pleurer ?...
ATP - WTA

Kafelnikov se paie Potapova après son chan­ge­ment de natio­na­lité : « Dois‐je pleurer ? Était‐elle une grande athlète ? Qu’a‐t‐elle gagné pour la Russie dans sa vie ? Vous ne pouvez pas me le dire, et moi non plus, alors, bon débarras »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

8

Ancien numéro 1 mondial et actuel vice‐président de la Fédération russe de tennis, Yevgeny Kafelnikov a réagi au chan­ge­ment de natio­na­lité spor­tive d’Anastasia Potapova (51e mondiale). Et il n’a pas mâché ses mots. 

« Je n’ai aucun plaisir à commenter cette nouvelle. Devrais‐je donner mon avis ? Je n’en ai pas besoin. Elle a tout changé, alors que faire main­te­nant ? Dois‐je pleurer ? Était‐elle une grande athlète ? Qu’a‐t‐elle gagné pour la Russie dans sa vie ? Vous ne pouvez pas me le dire, et moi non plus. Alors, bon débarras. »

Ambiance…

Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 13:15

Article précédent
Alcaraz ou Sinner, Bjorn Borg donne clai­re­ment sa préférence !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.