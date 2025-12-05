Aux côtés d’Aryna Sabalenka depuis plusieurs années en tant que coach de perfor­mance, Jason Stacy est l’homme clé du staf de la numéro 1 mondiale.

Récemment de passage sur la chaîne Youtube, The Line with Dr Kristen Holmes, celui qui partage le rôle d’en­traî­neur de la Biélorusse avec Anton Dubrov, a tenté d’ex­pli­quer ce qui se passait dans la tête de sa joueuse lors­qu’elle s’éner­vait et commen­çait à lui crier dessus pendant un match.

« Ce n’est pas un manque de respect. C’est plutôt que je ne veux pas garder ça pour moi, je ne peux pas, parce que c’est ma nature. C’est une personne très émotive et déter­minée. Tant qu’elle ne s’en prend pas à nous person­nel­le­ment, que ce soit pour se défouler ou pour telle ou telle raison, il y a toujours eu cette règle qui dit que ce n’est pas grave. Je comprends, tant que cela ne devient pas personnel. Quand cela devient personnel, alors il y a une ligne à ne pas fran­chir. C’est aussi simple que cela. Mais nous savons tous que tout le monde peut être frustré. Tout le monde comprend, surtout quand tout ce que vous faites est observé et jugé par le monde entier. Ce n’est pas comme quand vous et moi commet­tons une erreur. Il faut juste comprendre que c’est comme ça qu’elle est. Elle a appris, elle a mûri, elle a grandi, mais parfois, elle va encore avoir ces moments‐là. »