Invité par la chaîne britannique, ITV, dans le cadre de la prochaine édition de son exhibition, l’UTS, qui aura lieu à Londres, Patrick Mouratoglou a forcément été interrogé sur le meilleur joueur du pays, Jack Draper.
Et l’entraîneur français estime que s’il reste en bonne santé, l’actuel 10e mondial a les moyens de venir titiller Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Je l’ai dit il y a plusieurs années, je pense que si Jack parvient à rester sans blessure, il fait assurément partie des cinq meilleurs joueurs. Il a le potentiel pour rivaliser avec Alcaraz et Sinner. Il a assurément tout pour réussir. Je pense qu’il a le mental, ce qui est le plus important. C’est un compétiteur incroyable, je pense qu’il est très ambitieux et intelligent. Je l’apprécie beaucoup et je pense qu’il a un jeu exceptionnel. Il avait aussi beaucoup de puissance. Son principal problème ces dernières années, c’était les blessures à répétition. Et même s’il n’a joué que six mois cette année, il figurait parmi les dix meilleurs. Donc, je veux dire, cela en dit long sur son potentiel s’il reste épargné par les blessures. »
Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 14:44