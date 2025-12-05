Invité par la chaîne britan­nique, ITV, dans le cadre de la prochaine édition de son exhi­bi­tion, l’UTS, qui aura lieu à Londres, Patrick Mouratoglou a forcé­ment été inter­rogé sur le meilleur joueur du pays, Jack Draper.

Et l’en­traî­neur fran­çais estime que s’il reste en bonne santé, l’ac­tuel 10e mondial a les moyens de venir titiller Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Je l’ai dit il y a plusieurs années, je pense que si Jack parvient à rester sans bles­sure, il fait assu­ré­ment partie des cinq meilleurs joueurs. Il a le poten­tiel pour riva­liser avec Alcaraz et Sinner. Il a assu­ré­ment tout pour réussir. Je pense qu’il a le mental, ce qui est le plus impor­tant. C’est un compé­ti­teur incroyable, je pense qu’il est très ambi­tieux et intel­li­gent. Je l’ap­précie beau­coup et je pense qu’il a un jeu excep­tionnel. Il avait aussi beau­coup de puis­sance. Son prin­cipal problème ces dernières années, c’était les bles­sures à répé­ti­tion. Et même s’il n’a joué que six mois cette année, il figu­rait parmi les dix meilleurs. Donc, je veux dire, cela en dit long sur son poten­tiel s’il reste épargné par les blessures. »