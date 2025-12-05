AccueilATPPatrick Mouratoglou emballé par ce joueur : "Il a le potentiel pour...
ATP

Patrick Mouratoglou emballé par ce joueur : « Il a le poten­tiel pour riva­liser avec Alcaraz et Sinner »

Thomas S
Par Thomas S

-

211

Invité par la chaîne britan­nique, ITV, dans le cadre de la prochaine édition de son exhi­bi­tion, l’UTS, qui aura lieu à Londres, Patrick Mouratoglou a forcé­ment été inter­rogé sur le meilleur joueur du pays, Jack Draper. 

Et l’en­traî­neur fran­çais estime que s’il reste en bonne santé, l’ac­tuel 10e mondial a les moyens de venir titiller Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Je l’ai dit il y a plusieurs années, je pense que si Jack parvient à rester sans bles­sure, il fait assu­ré­ment partie des cinq meilleurs joueurs. Il a le poten­tiel pour riva­liser avec Alcaraz et Sinner. Il a assu­ré­ment tout pour réussir. Je pense qu’il a le mental, ce qui est le plus impor­tant. C’est un compé­ti­teur incroyable, je pense qu’il est très ambi­tieux et intel­li­gent. Je l’ap­précie beau­coup et je pense qu’il a un jeu excep­tionnel. Il avait aussi beau­coup de puis­sance. Son prin­cipal problème ces dernières années, c’était les bles­sures à répé­ti­tion. Et même s’il n’a joué que six mois cette année, il figu­rait parmi les dix meilleurs. Donc, je veux dire, cela en dit long sur son poten­tiel s’il reste épargné par les blessures. »

Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 14:44

Article précédent
Venus Williams sur un possible retour de Serena sur le circuit : « Elle ne s’en­traîne pas »
Article suivant
Le nouveau sponsor sulfu­reux d’Océane Dodin

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.