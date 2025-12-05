« Je dois être la première à jouer avec les seins refaits, il faut bien une première à tout. Ça ne me gêne pas pour jouer « , déclarait Océane Dodin en octobre dernier après plusieurs opérations chirurgicales dont une au niveau de la poitrine.
Beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux que sur les courts depuis cette augmentation mammaire qu’elle n’hésite pas à afficher sur son compte Instagram qui compte pas moins de 75 000 abonnés, l’ex‐46e mondiale, redescendue 744e après une longue blessure, a décidé d’assumer jusqu’au bout.
La joueuse de 29 ans a en effet annoncé qu’elle était désormais sponsorisée par OnlyFans, une plateforme notamment connue pour ses contenus exclusifs et à caractère sexuel.
À noter qu’elle rejoint Nick Kyrgios et Alexander Muller dans la nouvelle « famille » des joueurs payés par la sulfureuse marque britannique.
Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 15:19