« Je dois être la première à jouer avec les seins refaits, il faut bien une première à tout. Ça ne me gêne pas pour jouer « , décla­rait Océane Dodin en octobre dernier après plusieurs opéra­tions chirur­gi­cales dont une au niveau de la poitrine.

Beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux que sur les courts depuis cette augmen­ta­tion mammaire qu’elle n’hé­site pas à affi­cher sur son compte Instagram qui compte pas moins de 75 000 abonnés, l’ex‐46e mondiale, redes­cendue 744e après une longue bles­sure, a décidé d’as­sumer jusqu’au bout.

La joueuse de 29 ans a en effet annoncé qu’elle était désor­mais spon­so­risée par OnlyFans, une plate­forme notam­ment connue pour ses contenus exclu­sifs et à carac­tère sexuel.

À noter qu’elle rejoint Nick Kyrgios et Alexander Muller dans la nouvelle « famille » des joueurs payés par la sulfu­reuse marque britannique.